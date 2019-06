Puigdemont i Comín recorreran a la justícia europea si no se'ls permet ser eurodiputats

L'advocat Gonzalo Boye, representant de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, ha anunciat que si la Junta Electoral Central (JEC) es nega a proclamar eurodiputats als dos candidats de JxCat -per no anar fins a Madrid per jurar el càrrec i recollir la seva acta- recorreran davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).En una entrevista a RAC1 recollida per Europa Press, ha sostingut avui que la resolució la JEC del 13 de juny -que rebutjava que fos possible prendre possessió de l'acta a distància- presenta el jurament de càrrec com un "requisit indispensable", cosa que el lletrat no comparteix.El lletrat considera, però, que l'argumentació de la JEC els beneficia: "Tinc la sensació que estan treballant per a nosaltres", ha ironitzat. Segons Boye, el que ha de fer la JEC és enviar al Parlament Europeu la llista completa d'europarlamentaris incloent a Puigdemont i Comín, perquè "no val això de fer córrer la llista".En cas contrari, presentaran un recurs davant el TJUE per via d'un procediment d'urgència en què el tribunal ha de resoldre aplicant "un criteri bastant clar" -el de la prioritat de la norma europea sobre la nacional quan la segona és menys favorable-, ha dit.Boye, que preveu que el TJUE resolgui la qüestió a principis de juliol, també ha assegurat que tant la JEC com el Tribunal Suprem estan fent el que les defenses esperaven.Preguntat per si creu que finalment Puigdemont serà eurodiputat, Boye ha respost que "de fet ja ho és", a parer seu, des que va ser elegit i proclamat com a tal en el BOE. "Una vegada més, és el propi Estat espanyol el que està internacionalitzant el conflicte", ha assegurat el lletrat.

