La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP i exdiputada del PPC al Parlament, Andrea Levy, serà la propera regidora de Cultura, Esports i Turisme de l'Ajuntament de Madrid. Ho ha confirmat ella mateixa a través d'un missatge a Twitter en què ha dit que "serà un immens honor".Levy, diputada a la cambra catalana des del 2015 fins a al maig d'aquest 2019 , va deixar el seu escó per incorporar-se a la llista de Pablo Casado al Congrés dels Diputats, però va renunciar a l'acta per anar de número dos de José Luis Martínez Almeida a les eleccions locals.Després del pacte dels populars amb Cs i Vox per recuperar l'alcaldia de les mans de Manuela Carmena, Levy s'incorporarà al govern municipal de Madrid.

