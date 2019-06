Colau posa la maquinària municipal en mans de Sara Berbel, que relleva Jordi Martí com a gerent

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha nomenat nova gerent municipal a Sara Berbel, fins ara Directora General de Barcelona Activa i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament. El nomenament de la màxima figura de l'estructura executiva municipal, és un dels primers decrets que ha signat Colau després de ser proclamada aquest dissabte alcaldessa de Barcelona . Berbel substitueix en el càrrec a Jordi Martí, que és des de dissabte nou regidor de l'Ajuntament. L'alcaldessa ha destacat el perfil de Sara Berbel per liderar aquesta posició, fent especial èmfasi en la seva aposta per implantar polítiques feministes i d'igualtat.Des de 2016, ha desenvolupat el càrrec de Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona. Així mateix, ha estat Directora General d'Igualtat d'Oportunitats en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Presidenta de l'Institut Català de les Dones i directora de la Xarxa d'Economia Social i de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Barcelona. Actualment, és la presidenta de la Fundació BCN Formació Professional des de 2018.Nascuda a Sabadell, Sara Berbel Sánchez és Doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona i ha estat professora associada de la UB i de tercer cicle universitari. Al llarg de la seva trajectòria professional, ha combinat la docència i la recerca amb el treball com a gestora en l'Administració pública.El 2012 va ser convidada pel Department of State dels Estats Units d'Amèrica com a experta espanyola en lideratge i gènere juntament amb onze representants d'altres països europeus. En aquesta línia, va rebre el Premi Aspasia l'any 2014, en defensa de l'equitat de gènere, per part de la xarxa de Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS) i l'Observatori del Tercer Sector. Així mateix, ha estat guardonada com a "Psicòloga d'Honor" l'any 2016, pel Col·legi de Psicologia de Catalunya.La gerent municipal és l'encarregada de planificar, organitzar i prestar els serveis públics, per garantir l'acompliment dels objectius definits pel govern municipal. En aquest sentit, fa l'avaluació i seguiment de l'execució dels plans municipals, del desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a complir els objectius de la municipalitat. És l'ens superior en supervisar el pressupost i la inversió del grup municipal i per tant, s'encarrega d'orientar i avaluar els objectius de les gerències del grup municipal.Així mateix, la gerent municipal ha de substituir, si és necessari, al president del Comitè Executiu, que reuneix el conjunt de les gerències sectorials i territorials per preparar les mesures, projectes i plans que aniran a alguna de les comissions permanents del Consell Municipal, i per fer seguiment i control de l'execució financera i pressupostària municipal.

