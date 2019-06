Txarango es «cola» al II Cultura contra la Repressió

Tot a punt a Santa Perpètua per viure tot un dia de cultura contra la repressió al #CuixartRock. Últimes proves de so amb sorpreses incloses. pic.twitter.com/5dL5xEIpps — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de juny de 2019

Proves de so de @txarango. Tot apunt al #CuixartRock Santa Perpètua capital de la cultura, l'eina antirepressiva més eficaç. Només hi falteu vosaltres! pic.twitter.com/YCtXoSVMRJ — Pol Leiva Cuixart 🎗 (@leivacuixartpol) 16 de juny de 2019

Txarango serà el grup "sorpresa" al II Cultura contra la Repressió que organitza Òmnium Cultural aquest diumenge a Santa Perpètua de Mogoda, la ciutat natal de Jordi Cuixart. L'actuació secreta està prevista cap a les tres de la tarda al Parc de la Ribera, i és una de les principals en les nou hores de música, circ i activitats diverses que l'entitat ha preparat en la seva primera gran mobilització des del final del judici de l'1-O.En un vídeo difós aquest matí per l'entitat, es poden veure i escoltar les proves de so al parc, amb la música de Txarango i el nom del grup en un cartell. "Últimes proves de so amb sorpreses incloses", afirma Òmnium.Es preveu que més de 20.000 persones participin aquest diumenge en el festival, que com a novetat d'enguany inclou dos escenaris i preveu els pagaments amb una moneda pròpia, els Òcs.A més de Txarango, també hi haurà d'Oques Grasses, Gossos, Dolo Beltran, Maria del Mar Bonet o Brighton 64, així com també Ovidi 4, Ítaca Band, l'Elèctrica Dharma, Miquel del Roig, Cesk Freixas, Mascarats, Paula Valls, Joan Rovira, Pepet i Marieta, El Belda, Les Kol·lontai, Joina, Txell Sota o el jazz de Magalí Sare Duo. Pels més petits, també hi ha prevista l'actuació d'El Pot Petit i la Belluga.

