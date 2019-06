Colau sotmetrà a la Junta de Portaveus recuperar el llaç groc a la façana

La presència del llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Barcelona se sotmetrà a decisió de la Junta de Portaveus. Així ho ha manifestat el número 2 de Barcelona en Comú, Joan Subirats, aquest diumenge en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio . "Si hi està d'acord, tornarem a posar.-lo", ha afirmat.El llaç groc serà un dels primers temes de debat entre els dos nous socis de govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, ja que la força de Colau va ser partidària de col·locar-lo en l'anterior mandat, mentre que els socialistes catalans no són favorables. D'aquesta manera, aquest símbol podria tornar a penjar-se, ja que comptaria amb el suport, a més de Barcelona en Comú, ERC i Junts per Catalunya que sumarien la majoria en aquest assumpte.Subirats ha insistit, com va fer Colau aquest dissabte, que no són ni independentistes ni antiindependentistes, i ha precisat que "el més important no són els gestos simbòlics sinó transformar la realitat". També ha comentat que serà tinent d'alcalde i que "l'Ajuntament mantindrà les acusacions contra la càrregues policials de l'1 d'octubre", les que es van produir durant la votació d'octubre de 2017.Ha assenyalat que espera que en 15 dies s'acabi de tancar l'acord amb els socialistes. En aquest sentit, ha indicat que és "de suposar" que el líder del PSC, Jaume Collboni, serà tinent d'alcalde, i ha afegit que és previsible que hi hagi quatre o cinc persones amb aquest mateix rang de tinent, com en l'anterior mandat.Subirats ha interpel·lat ERC per la seva condició de força d'esquerres: "Hi ha molts punts de coincidència amb les altres dues forces d'esquerres, el PSC i ERC". Ha defensat la col·laboració entre ambdós, malgrat les discrepàncies amb els republicans de les últimes setmanes: "La realitat és diversa i plural. No és el moment de governs monolítics".A més, el regidor ha expressat el seu pesar per la situació del regidor de Junts per Catalunya, Quim Forn, en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017: "Mantenim una bona relació amb Quim Forn. Em sap molt greu la situació en la qual es troba".

