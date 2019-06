Pau Ricomà, alcalde de Tarragona: «La ciutat s'ha de convertir en un bastió del diàleg»

"Jo entenc que el consistori representa tota la ciutat i Tarragona s'ha de convertir en un bastió del diàleg"

"Els símbols són importants, quan s'hagi de fer alguna cosa es farà, però per ara prioritzem l'estat de la ciutat"

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona. Foto: Jonathan Oca

"Un cop les coses estan decidides, tothom és prou responsable i madur per fer les coses de manera adequada i correcta"

El ple d'investidura de Pau Ricomà com a alcalde de Tarragona Foto: Dolors Granero

"No vull entrar en prejudicis. Hi ha gent molt professional, que treballa molt bé i que fa les coses bé"

Pau Ricomà (Tarragona, 1957) s'ha convertit aquest dissabte en el nou alcalde de Tarragona. El repúblicà és el quart batlle des del final de la dictadura i el primer que defensa la independència. Ricomà, llicenciat en Història General i Geografia i militant d'ERC des del 2000, ha aconseguit fer-se seva una de les places més complicades per a aquells que defensen la República catalana. Un pacte entre ERC, Junts per Tarragona, la CUP i En Comú Podem ha servit per sentenciar el socialista Josep Fèlix Ballesteros, que aspirava a aconseguir el seu quart mandat consecutiu.Tot i que sempre porta el llaç groc a la solapa de l'americana, considera que cal que el ple sigui qui dictamini si s'ha de penjar la pancarta demanant l'alliberament dels presos polítics al balcó de l'Ajuntament. En aquesta entrevista a, concedida poc després de la investidura, reflexiona sobre el futur de la ciutat.- Jo entenc que el consistori representa tota la ciutat i Tarragona s'ha de convertir en un bastió del diàleg. En el meu discurs he dit que el republicanisme és compartir coses amb tothom, amb la gent que pensa com tu i amb la que no. Hem d'avançar vencent prejudicis i pors. Hi ha gent que no pot tenir por ni sentir-se amenaçada. Per superar tot això cal diàleg real. I això ho faré des del primer dia.- Qualsevol expressió de qualsevol tipus que s'hagi de penjar al balcó, es penjarà si una majoria del consistori així ho vol. Bé sigui a través d'un ple, d'una moció o d'una petició. Ha de ser la majoria qui haurà de decidir si es penja o no, sigui del que sigui o del col·lectiu que sigui. Jo seguiré fent el mateix que fins ara, aniré a concentracions i a manifestacions i si he de portar la pancarta la portaré, no deixaré de fer-ho però l'expressió del que és la institució de l'Ajuntament com a tal, s'haurà de decidir en el saló de plens. I crec que té força lògica.- Crec que no, estic convençut que hi haurà molta gent que ho entendrà. Molts ciutadans entendran que tot el que fem ha de ser consultat. Ara mateix represento un col·lectiu molt ampli i divers i per prendre una decisió com aquesta caldrà la veu de la majoria dels grups municipals. No hi trobo cap altra explicació.- Anirem fent les coses quan les hàgim de fer. Ara mateix hi ha moltes coses que són importants, els símbols també ho són i molt, però sembla que ara penso molt més en com revertir l'estat de la ciutat i que això sí que afecta gent de totes les ideologies i colors polítics. Ara hem de pensar en això. Els símbols són importants, quan s'hagi de fer alguna cosa es farà, però per ara prioritzem l'estat de la ciutat.- No les havia sentit i les valoro meravellosament bé. De fet, aquest és el meu tarannà, no sóc una persona de tensar situacions. Al final, es tracta d'això, a vegades hi ha gent que ho entén i a vegades no. Seria horrorós un país on tothom pensés igual, cal buscar els marcs de convivència i per això és bo parlar.- M'ha felicitat i m'ha dit que ens veuríem la setmana que ve amb més calma, que m'havia de posar al corrent de diferents coses importants. Ha sigut molt cordial avui i ha fet un paper institucionalment molt digne.- Tots sabem com van aquestes coses i és evident que hem de defensar les nostres posicions fins a l'últim moment, és lògic, i no ho fa només per ell, ho fa perquè el seu entorn confia que ho ha de fer per responsabilitat. Ara bé, un cop les coses estan decidides, tothom és prou responsable i madur per fer les coses de manera adequada i correcta.- És evident que hem de fer moltes coses de cara a fora però també cap a dintre. Ara ens hem de reunir, veure com podem portar a terme els nostres objectius, mirar quins recursos humans i econòmics tenim. Hem de fer una feinada d'assentament perquè tinc una idea que és molt clara: volem que la ciutadania participi molt però per fer-ho hem de tenir un ajuntament musculat per donar resposta a les exigències ciutadanes, perquè quan es generen il·lusions i participació, si no som capaços d'executar aquestes coses, anirem malament. Ara cal vertebrar tot això per poder donar el servei que la ciutadania es mereix.- És possible que hi hagi canvis però que ningú pateixi que no entrarem aquí a fer fora tothom. Parlarem amb tots els treballadors i si fem algun canvi, serà pensant que la cosa anirà a millor per la ciutat però no tenim feta una llista de gent que hàgim de canviar. Al contrari, creiem que hi ha gent molt vàlida i que són perfectes per als seus llocs de responsabilitat. No podem anar amb presses ni entrar amb prejudicis, cal mirar les coses, analitzar-les i prendre les decisions que s'han de prendre quan s'han de prendre. Repeteixo, el canvi sí que es veurà al carrer, però a dins, s'ha de parlar i valorar-ho tot. Tenim molt de respecte a la gent que treballa a l'Ajuntament.- Jo crec que la diferència la veurem d'aquí a quatre anys, quan puguem fer balanç tot i que crec que potser seran pocs. La diferència, però, es veurà en la manera de relacionar-nos amb la gent. Volem que se senti seva la ciutat i això passa per tenir molta més accessibilitat amb l'alcalde. La proximitat i el treball al carrer seran uns dels punts forts. Ara mateix hi ha un allunyament de la ciutat i aquest allunyament emocional té repercussió a la pràctica quotidiana i això ho volem aturar.- No coneixia les declaracions però certament governar un ajuntament no saps el que és fins que no governes, per molta experiència que tinguis en altres camps. Ara bé, en el nostre grup hi ha gent que té una experiència en gestió administrativa brutal, com el Jordi Fortuny, per exemple. Hi ha una mica de tot però el que és obvi és que en qualsevol ajuntament, entra un govern nou amb persones noves. Per altra banda, reitero que la voluntat és que entrin més grups a l'equip de govern.- Hem hagut de fer unes negociacions molt ràpides amb un calendari molt apretat entre grups ideològicament molt diferents. La manca confiança per motius ideològics en alguns temes amb més temps de negociació es pot anar superant. De moment, tenen les portes obertes.- M'espero una oposició dura i no els hi puc retreure res. Jo respectaré la seva posició i la seva oposició i no m'enfadaré amb ells. Sóc capaç de discutir fortament en el ple i després donar-nos abraçades, sortir i parlar de tot, i es tracta d'això. Tothom ha de defensar la seva posició sense faltar al respecte a ningú i ja està.- No vull entrar en prejudicis. Hi ha gent molt professional, que treballa molt bé i que fa les coses bé.- La nostra obligació és saber el que hi ha. Això no vol dir que anirem a perseguir a ningú però hem de saber-ho tot. No ens esperem trobar cap sorpresa però no podem entrar sense fer un escaneig. Ho hem de fer, hem de tenir una idea molt clara del que hi ha.

