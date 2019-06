Dues ànimes a la plaça de Sant Jaume

Doble concentració a la plaça de Sant Jaume: simpatitzants dels comuns satisfets amb l'alcaldia de Colau, i independentistes crítics amb l'alcaldessa per haver acceptat els vots de Valls. Fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/DuMrJZPgM7 #municipalscat pic.twitter.com/bHVlF6zLz6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 de junio de 2019

EN DIRECTE Xiulada monumental quan els regidors de Barcelona creuen la plaça de Sant Jaume. Manuel Valls fa gestos als concentrats https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/s8E0dB64tQ — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 de junio de 2019

La investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona s'ha viscut amb intensitat dins i fora del consistori de la capital catalana. La Plaça de Sant Jaume s'ha omplert de gom a gom per seguir des de l'exterior l'inici d'aquest nou mandat municipal. Ha estat, però, una tarda de dissabte carregada de tensió, perquè a l'exterior del consistori s'hi han concentrat dues ànimes amb els nervis i l'emoció a flor de pell.La primera ànima ha estat la de l'independentisme que s'ha mobilitzat per acompanyar Quim Forn -sens dubte, l'altre gran protagonista del primer ple municipal- i, també, per retreure a la líder de Barcelona en Comú que hagi assumit novament l'alcaldia de la ciutat amb els vots de Manuel Valls i amb un acord de govern amb el PSC. El crit d'"Ada Colau és un frau", ha esdevingut el clam unitari i la banda sonora entre els detractors de la investidura de l'alcaldessa, a qui també han titllat de "botiflera" i "traïdora", una vegada i una altra.Aquesta ha estat l'opinió majoritària entre els milers de persones que han seguit la constitució de l'Ajuntament des de fora del consistori, tot i que Colau i els comuns no han estat sols. L'altra ànima de la plaça l'han encarnat els centenars de seguidors de l'alcaldessa que han estat convocats per acompanyar-la en l'inici del seu segon mandat i que han intentat fer sentir la seva veu amb càntics d'"alcaldessa" i "sí se puede".Com si fos la graderia d'un estadi a la final d'un gran títol, els crits i els càntics s'han alternat entre els seguidors de Forn i Colau. Els primers clamaven "llibertat" i els segons, responien amb "3%". Tot, mentre els xiulets i els aplaudiments se succeïen cada vegada que a la pantalla gegant, instal·lada a una cantonada de la plaça, hi apareixien la líder dels comuns i el cap de llista de JxCat."Crec que Colau és l'única opció per seguir avançant", ha explicat en David, de Nou Barris, a. "Sóc jove i vull un futur verd i més just, i crec que l'Ada és la més capacitada per aconseguir-ho. Per això sóc aquí", ha afegit. I ha enviat un retret als regidors d'ERC: "Ara diuen que són d'esquerres i exigeixen l'alcadia, però durant els últims quatre anys no han fet res de res, només han bolquejat".Mentre que a l'altra banda, en Lluís, de l'Esquerra de l'Eixample, expressava una altra idea: "Som aquí per protestar per la pseudodemocràcia espanyola". I afegia que "en aquest país no importa el que votis perquè sempre hi ha quatre jutges franquistes que anul·laran el teu vot". Ell ha estat una de les persones que ha volgut acompanyar Quim Forn durant el permís del Suprem per sortir de la presó. També ho ha fet l'Anna, de Gràcia, que afirmat -molt indignada- que la presó de Forn és "injusta" i que Colau "no és de confiança perquè ha enganyat a la gent".Un dels moments de màxima tensió ha arribat un cop ja ha acabat el ple. Els concentrats ha rebut amb una monumental xiulada els regidors de la ciutat quan han creuat la Plaça de Sant Jaume per anar, com és tradicional, al Palau de la Generalitat a saludar el president del Govern. Crits, algun ou i fins i tot una ampolla han caigut al mig del passadís, mentre Valls s'adreçava, provocador, als manifestants. Una imatge de tensió per tancar una llarga tarda davant de l'Ajuntament i entrar de ple en el nou mandat municipal.

