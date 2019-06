VÍDEO Així ha estat el trajecte dels regidors de l'Ajuntament de Barcelona al Palau de la Generalitat

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha quedat constituït aquest dissabte a la tarda. Els quaranta-un regidors del nou consistori de la capital catalana han estrenat oficialment la nova legislatura des del Saló de Cent, on Ada Colau ha acabat sent investida alcaldessa.Com és tradicional, tots aquests regidors i regidores han caminat des de l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona fins al Palau de la Generalitat, a peu, per la plaça de Sant Jaume. En aquesta ocasió, desenes de manifestants han increpat alguns dels candidats i regidors que es dirigien a la seu del govern català, on els esperava el President de la Generalitat, Quim Torra.Citant Pere Quart, Torra a demanat a Colau que "somniï i refaci la història" i l'ha instat a construir "el país republicà que volem". En una breu intervenció prèvia, Colau ha presentat els seus respectes a Torra malgrat les "discrepàncies" que els separen.La resta de regidors del consistori, a excepció dels del PP, també s'han desplaçat a la Generalitat, on Manuel Valls ha negat la salutació al president Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor