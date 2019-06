Torra insta Colau a respectar el dret a l'autodeterminació des de l'Ajuntament

Just després de ser investida alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha creuat la plaça de Sant Jaume entre crits de simpatitzants i detractors per anar al Palau de la Generalitat. Allà l'ha rebut el president del Govern, Quim Torra, que l'ha instat a respectar el dret a l'autodeterminació i a treballat per l'enfortiment dels "drets i les llibertats".Citant Pere Quart, Torra a demanat a Colau que "somniï i refaci la història" i l'ha instat a construir "el país republicà que volem". En una breu intervenció prèvia, Colau ha presentat els seus respectes a Torra malgrat les "discrepàncies" que els separen.La resta de regidors del consistori, a excepció dels del PP, també s'han desplaçat a la Generalitat, on Manuel Valls ha negat la salutació al president Torra.

