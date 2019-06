Dolors Farré, investida alcaldessa de Valls amb l'abstenció d'ERC

La candidata de Junts per Valls, Dolors Farré, ha estat investida alcaldessa de la capital de l'Alt Camp amb el suport dels vuit regidors del seu grup i amb l'abstenció de la coalició d'ERC i Compromís per Valls. En ple d'investidura, celebrat aquest dissabte al migdia, la resta de partits han votat al seu candidat.



Farré, que relleva a Albert Batet en l'alcaldia, ha engegat la legislatura amb un govern en minoria, tal com ja va passar en l'anterior mandat quan els republicans també es van abstenir per aplanar la investidura. Fonts municipals no descarten que hi pugui haver una entesa entre Junts i ERC en les pròximes setmanes.



Valls 2019 Totes les dades Cens total: 17.197 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 11.121 64,65% Abstencions: 6.080 35,35% Vots nuls: 60 0,54% Vots en blanc: 116 1,05% Partit Vots % Regidors

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor