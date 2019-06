VÍDEO Un regidor promet el càrrec «a veure si els periquitos guanyem la UEFA»

El nou consistori d'Amposta. Foto: @adamtomas

El republicà Adam Tomàs ha estat reelegit alcalde d'Amposta després d'haver ampliat de forma considerable la seva majoria absoluta, aconseguint 16 dels 21 regidors de la corporació a les eleccions del passat 26 de maig. Mentre que els dos regidors del PSC han votat en blanc a la investidura de Tomàs, els dos de Som Amposta ho han fet pel seu cap de files, German Ciscar, i el de Junts per Amposta, Manel Masià, s'ha votat a ell mateix.Diversos regidors republicans han promès el càrrec afegint a la fórmula de "per imperatiu legal" afirmacions com seguir treballant per Amposta, demanant la llibertat dels "presos polítics" i defensant la república.Ciscar ha protagonitzat l'anècdota del ple, fent referència a les seves preferències futbolístiques. "A veure si enguany els periquitos guanyem la UEFA; sí, ho juro", ha dit a l'hora de prometre el càrrec.

