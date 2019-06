Valls es reivindica davant Colau: «Sense els nostres vots, no seria alcaldessa»

Manuel Valls, cap de cartell de la plataforma avalada per Ciutadans a les eleccions municipals del 26-M, s'ha volgut reivindicar davant d'Ada Colau en el primer discurs que ha fet a l'Ajuntament de Barcelona. L'exprimer ministre francès ha volgut deixar-li clar que sense els seus vots "no seria alcaldessa". Tres regidors de la seva plataforma, ell inclòs, s'han aliat amb Colau per evitar que hi hagi un batlle independentista.Valls ha encès els ànims del Saló de Cent quan ha assenyalat, davant d'alguns familiars de dirigents independentistes empresonats, que no hi ha presos polítics ni exiliats. "Això és així", ha apuntat el dirigent afí a Ciutadans, que ha generat un enrenou notable. Colau, com a presidenta del ple, ha demanat "respecte" per a totes les opinions, encara que s'hi pugui estar en "desacord".El gest de l'exprimer ministre francès ha estat agraït explícitament per Jaume Collboni, cap de files del PSC, que s'ha dirigit al faristol just després que ell. Collboni, a banda, ha criticat Quim Torra per criticar el pacte que ha dut l'alcaldessa al poder, i ha recordat que el partit del president no va guanyar les eleccions catalanes.Joaquim Forn, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Barcelona, ha pujat al faristol del Saló de Cent just després que Josep Bou, líder del PP al consistori, hagi proferit un "viva España" de molts decibels. Empresonat des del 2 de novembre del 2017, ha assenyalat que ha estat "l'instrument útil dels poderosos" a qui "tant li agrada criticar" en campanya", i li ha retret "l'error" de no respectar la llista més votada, en aquest cas la d'ERC, que estava liderada per Ernest Maragall. Colau ha estat investida gràcies als vots del PSC i dels regidors més propers a Manuel Valls, enquadrats a dins la plataforma avalada per Ciutadans el 26-M."Un dels motius que li he sentit dir per avalar la seva candidatura, és que ajuda a desbaratar la política dels blocs. Permeti’m que ho dubti. Més aviat tinc la sensació, que avui aquesta política està més consolidada i fins i tot clarifica el paper del seu partit que sempre s’havia mogut entre l’ambigüitat i l’equidistància", ha ressaltat el dirigent de JxCat, que ha reivindicat que ha votat per la candidatura de Maragall.Forn s'ha queixat, a banda, del veto de Colau cap a l'espai postconvergent. "Em dol, també, el menyspreu que continua manifestant cap al meu partit. Les nostres discrepàncies polítiques sobre el model de ciutat existeixen i són respectables, formen part del joc democràtic. El que no és de rebut és que fins i tot es complagui a dir que no seurà a parlar amb nosaltres. Aquesta no és l’actitud responsable d’una alcaldessa que ha de governar per a tots, que ha de governar una ciutat plural", ha destacat.Forn ha volgut arrencar amb un record per l'expresident Carles Puigdemont i també per la resta de dirigents independentistes que són a l'exili, així com també els que pateixen situació de presó com ell. Aquest dimecres es va acomiadar d'ells per prendre possessió de l'acta com a regidor, però tornarà només acabar el ple. "No sé quan podré tornar a casa, però el que si els hi garanteixo és que, sigui on sigui, continuaré lluitant per la llibertat, la justícia, per Barcelona i per Catalunya", ha apuntat Forn."Podria, sens dubte, des de la meva situació personal, pensar que estic legitimat a apel·lar a un altre comportament, a una altra manera d’actuar, una actitud de confrontació. No ho faré. I no ho faré perquè estic convençut que l’única manera que ens permetrà avançar com a ciutat i com a societat és a través del diàleg i la cerca de consensos", ha ressaltat el dirigent nacionalista, acompanyat per la seva família.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor