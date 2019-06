VÍDEO El desproporcionat «¡Viva España!» de Bou al Saló de Cent

Barcelona 2019 Totes les dades Cens total: 1.142.430 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 756.007 66,17% Abstencions: 386.437 33,83% Vots nuls: 2.012 0,27% Vots en blanc: 2.625 0,35% Partit Vots % Regidors

El candidat del PP el 26-M a Barcelona, i des d'avui, líder del partit al consistori, Josep Bou, ha acabat el seu discurs en el ple d'investidura de la manera més sorollosa possible: amb un "¡Viva España que ha retronat per les parets del Saló de Cent. I, en aquest cas, l'expressió no és només una metàfora, sinó que el volum emprat per Bou ha estat considerablement alt, i de ressonàncies marcials.Bou ja havia iniciat el seu parlament de forma heterodoxa: demanant si les fórmules per prometre el càrrec -ell l'ha jurat- per imperatiu legal que han usat alguns dels regidors eren vàlides, i declarant-se com a "no polític".

