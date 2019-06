​VÍDEOS Escridassat al saló de plens un regidor d'ERC per prometre el càrrec «per imperatiu legal»

Cervelló 2019 Totes les dades Cens total: 6.941 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.496 64,77% Abstencions: 2.445 35,23% Vots nuls: 26 0,58% Vots en blanc: 39 0,87% Partit Vots % Regidors

El regidor d'ERC a Cervelló (Baix Llobregat) Josep Ramon Mut ha estat sonorament escridassat al saló de plens durant la sessió d'investidura, quan ha promès el seu càrrec "per imperatiu legal" i Prometre el càrrec "per imperatiu legal"Les escridassades han vingut de regidors del PSC i de C's, segons han explicat a NacióDigital testimonis dels fets. Els crits i xiulets gairebé no han permès als assistents sentir la fórmula completa amb què ha promès el càrrec Mut.

