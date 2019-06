La Generalitat haurà d'indemnitzar un funcionari lesionat durant la reducció d'un pres

La Generalitat haurà d'indemnitzar amb 26.000 euros més interessos un funcionari lesionat mentre participava en la reducció d'un pres al Centre Penitenciari de Joves de Catalunya -situat a la Roca del Vallès-, segons ha sentenciat el jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona. L'administració catalana ha estat condemnada per aquesta sala en tant que responsable subsidiària, després que un jutjat penal considerés el pres culpable de la lesió i alhora el declarés insolvent. Segons el sindicat CSIF, es tracta de la primera sentència d'aquest tipus que condemna la Generalitat. El funcionari va haver de ser operat del tendó de l'espatlla i va estar prop de 300 dies de baixa.Els fets van tenir lloc el 9 de juny del 2016. Segons es relata a la sentència, el funcionari va patir lesions a causa d'una caiguda quan va relliscar en entrar a la cel·la d'un intern que causava problemes. Es va trencar el tendó de l'espatlla dreta i va haver de ser operat. Va estar 299 dies de baixa.El fet va arribar a la justícia penal, i el 16 d'abril del 2018 el jutjat número 3 de Granollers va condemnar el pres a pagar 26.000 euros al funcionari. El mateix jutjat, però, va considerar el reu insolvent en sentència del 15 de maig del 2018.El funcionari va reclamar la indemnització a la Generalitat entenent que era responsable subsidiària, però el Departament de Justícia va resoldre que no. Per això, el treballador va portar aquesta resolució al Contenciós Administratiu, que ara li ha donat la raó.A la sentència, la magistrada recull que la Generalitat no té ordenament jurídic propi sobre la qüestió de les indemnitzacions a funcionaris policials, però subratlla que sí que n'hi ha de caràcter estatal. Per això addueix que és aquest ordenament el que cal aplicar "supletòriament" per "satisfer la llacuna normativa autonòmica".En aquest sentit, la magistrada explicita que aquesta normativa estatal estableix que l'administració "ha de rescabalar econòmicament" els funcionaris policials "quan sofreixin danys materials en acte o amb ocasió del servei", i considera la lesió de l'agent un d'aquests danys materials.

