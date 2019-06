VÍDEO Crits de «Llibertat» al Saló de Cent quan Quim Forn promet el càrrec

La presa de possessió de Quim Forn (JxCat) com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona ha estat acompanyada per crits de "Llibertat" i aplaudiments, tant al Saló de Cent, on s'està celebrant el ple d'investidura, com a la plaça de Sant Jaume, on s'han concentrat concentracions de signe divers: tant independentista i de rebuig a Ada Colau, com -en molt menor nombre- de suport a l'alcaldessa.

