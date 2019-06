Jordi Ignasi Vidal repeteix com paer en cap de Balaguer amb majoria absoluta

Balaguer 2019 Totes les dades Cens total: 10.845 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.170 66,11% Abstencions: 3.675 33,89% Vots nuls: 52 0,73% Vots en blanc: 90 1,26% Partit Vots % Regidors

Jordi Ignasi Vidal, d'ERC, ha estat escollit novament alcalde a Balaguer en el ple de constitució de l'Ajuntament que s'ha fet aquest dissabte. Tot i que en tenia prou amb el vot dels nou regidors del seu partit, també hi ha votat a favor el regidor de Balaguer Ara Sí, Joan Pla. Junts per Balaguer, en canvi, ha votat per la seva candidata, Laia Vilardell, i el PSC pel seu, Carlos Garcia, que han obtingut tres vots cadascun. El regidor de la CUP, Josep Maria Colea, ha votat en blanc.Les votacions s'han fet amb sobre tancat. Tots els regidors han promès el càrrec "per imperatiu legal" excepte els tres del PSC que han dit "sí, prometo". Vidal és el primer alcalde de promet el càrrec com a paer en cap, després que s'aprovés el canvi de nom d'Ajuntament a Paeria el 2018, com ja s'anomenen a Lleida i Cervera.Els regidors d'ERC i Junts per Balaguer han promès el càrrec "per imperatiu legal" i "per la república catalana" amb el "ferm compromís de treballar per construir una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada". El regidor de la CUP, per la seva banda, ha promès per imperatiu legal i per "treballar des del municipalisme per la nova república catalana", i per a que, ha dit, "com més aviat millor es convoquin unes noves eleccions municipals dins el marc constitucional català com a estat independent".Ja com a primer paer en cap de Balaguer, Vidal, ha agraït als votants la confiança rebuda i ha reconegut ser conscient que el suport rebut ha estat "d'àmbits molt diferents". Vidal ha desitjat que, tot i la majoria absoluta d'ERC, des de l'Ajuntament es puguin tirar endavant "grans projectes de ciutat amb majories àmplies".Ha afegit que amb l'alcaldia d'ERC es consolidarà un projectes començat per fer una ciutat "més justa, culta, equilibrada i feliç". "Fa quatre anys començàvem amb més incertesa però ara ja sabem més de què va i les coses han canviat: portem llaç groc perquè hi ha presos polítics i exiliats i el nostre govern legítim ha estat expulsat de les institucions", ha denunciat, tot destacant que és la primera vegada que es tria un paer en cap.Vidal ha acabat la seva intervenció amb uns versos de Miquel Martí i Pol: "Pose'm-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnement i clara, cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. Que tot està per fer i tot és possible. Visca Balaguer i visca Catalunya lliure".

