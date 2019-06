JxCat, PSC i SiF fan Ramon Augé alcalde de Cervera i desbanquen ERC

Cervera 2019 Totes les dades Cens total: 5.921 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.874 65,43% Abstencions: 2.047 34,57% Vots nuls: 44 1,14% Vots en blanc: 80 2,09% Partit Vots % Regidors

El ple d'investidura celebrat aquest dissabte a la Paeria de Cervera ha escollit Ramon Augé, de Junts per Catalunya, com a nou paer en cap. L'elecció ha estat possible amb els vots del PSC i de la formació independents SIF. El republicà Joan Santacana, que ha obtingut sis vots per darrere dels set que d'Augé, ha dit que s'han sentit "enganyats" per les negociacions que Junts per Catalunya ha mantingut després del 26-M.Un cop acabat el ple Augé ha justificat el pacte destacant la diferència entre la política "local" i la "global". Al ple hi ha assistit un grup de persones que han protestat pel pacte i que duien samarretes on s'hi llegia "Stop 155". Al finalitzar la sessió, han cridat consignes en favor dels polítics empresonats i de la independència de Catalunya. A Cervera, Esquerra va ser la força guanyadora de les eleccions municipals.El ple ha començat tres minuts abans de les 12 amb la constitució de la mesa amb el representant de més edat i la de menys. En aquest cas, Joan Santacana, d'ERC ha ocupat la posició de membre de més edat i ha estat qui ha repartit als regidors i regidores la medalla del càrrec.Un cop tots han ocupat la seva cadira al plenari, s'han ratificat les candidatures en què ja s'ha pogut esclarir com quedava el govern. Ni el PSC, ni SIF, ni la CUP s'han ratificat. Un fet que ha donat pas a la votació secreta de dos candidats, Ramon Augé, de Junts Per Catalunya i Joan Santacana d'ERC. La votació s'ha resolt amb 6 vots a favor del republicà i set, del candidat de Junts per Catalunya, Ramon Augé. Santacana ha proclamat nou paer en cap de Cervera, Ramon Augé.En el torn de paraules, el paer en cap s'ha dirigit al públic assistent i ha dit que és un "orgull" ser l'alcalde i que espera que govern i oposició puguin arribar a acords en favor de la ciutat. El candidat d'ERC, Joan Santacana, i guanyador de les eleccions del 26-M ha pronunciat un discurs en què ha confessat sentir-se "enganyat" pel nou paer i per les negociacions dels darrers dies. Santacana ha assegurat que dos dies després de les eleccions, el pacte ja estava tancat. Una afirmació que ha desmentit el líder de Solucions i Futur (SiF), Joan Prat, detallant que no va ser fins aquest divendres a les vuit del vespre que no es va tancar l'acord.El líder del PSC, Raimond Fusté ha qualificat de "lamentable" la protesta en contra del pacte de la nova Paeria. El regidor ha recordat a la formació republicana que "serà Esquerra qui facilitarà la investidura de Pedro Sánchez". La líder de la CUP, Mireia Brandon, ha fet un discurs en defensa de les persones i marcadament feminista.Augé ha explicat en relació a l'acord que l'ha fet paer en cap que a la política "local" és difícil "posar-hi" el que hi ha a la política "nacional". L'alcalde ha volgut destacar que s'han produït pactes d'Esquerra i PSC en d'altres municipis i que als pobles "són les maneres de fer i les persones" les que deixen veure que al llarg de quatre anys "es pot arribar a acords amb uns i no amb altres". Augé ha afegit que la política local té la seva "manera de fer".Un cop acabat el ple, la protesta s'ha traslladat fora de la sala on s'han fet crits a favor de la independència i també dels polítics empresonats.

