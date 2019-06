VÍDEO EN DIRECTE La investidura d'Ada Colau, al minut

La sessió constitutiva del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona comença a les cinc de la tarda d'aquest dissabte, amb totes les mirades situades en Ada Colau, que, si no hi ha canvis d'última hora, tornarà a ser alcaldessa.En aquest enllaç es pot seguir en directe, des del Saló de Plans del consistori de la capital catalana, a la plaça de Sant Jaume, com es constituirà el nou govern municipal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor