ERC obté l'alcaldia de Tàrrega amb els vots de la CUP i el PSC i fa fora JxCat

Tàrrega 2019 Totes les dades Cens total: 10.963 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.138 65,11% Abstencions: 3.825 34,89% Vots nuls: 36 0,50% Vots en blanc: 118 1,66% Partit Vots % Regidors

Maria Alba Pijuan ha estat proclamada aquest dissabte com a nova alcaldessa de Tàrrega per majoria absoluta amb els vots de la seva formació, ERC (5), a més de la CUP (3) i el PSC (2). D'aquesta manera, la fins ara alcaldessa i presidenta en funcions de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, de JxCat ha perdut el càrrec tot i ser la força més votada el 26-M amb 7 regidors.Pijuan és la primera alcaldessa d'una força d'esquerres a la capital de l'Urgell en una corporació que està formada per més dones (10) que homes (7). En el discurs d'investidura la nova alcaldessa ha manifestat que volen una ciutat "unida i un ajuntament company de tota la ciutadania". Així mateix, ha dit que treballaran per consolidar Tàrrega com una capital "emprenedora i activa".El pacte de JxCat amb el PSC i SiF a Cervera va acabar motivant ahir divendres al vespre un acord a la inversa a la capital veïna de l'Urgell per deixar sense l'alcaldia a JxCat, que va resultar ser la força més votada el 26-M, com va passar amb ERC a la capital de la Segarra.Pijuan té 44 anys i és doctora en Teoria de la Traducció per la UAB. El cap de llista d'ERC, Òscar Amenós, va renunciar dijous a encapçalar la formació per motius personals.L'arc consistorial està format per quatre grups municipals: JxCat (7), ERC – MES- AM (5), CUP Tàrrega Amunt (3) i PSC-CP (2). En relació a l'anterior mandat, 7 regidors repeteixen mentre que 10 són nous. Maria Alba Pijuan s'ha convertit en la sisena persona que ocupa l'alcaldia de Tàrrega des de les eleccions democràtiques de 1979, prenent el relleu a Eugeni Nadal, Delfí Robinat, Frederic Gené, Joan Amézaga i Rosa Maria Perelló.

