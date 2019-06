Jordi Munell, investit per tercer cop alcalde de Ripoll amb l'abstenció del PSC i l'FNC

Discurs d'investidura de Jordi Munell Foto: ACN

Jordi Munell (JxCat-Junts) ha estat investit alcalde de Ripoll per tercera vegada consecutiva. Aquest cop, però, ho fa sense una majoria absoluta sota el braç.Durant la sessió constitutiva d'aquest dissabte, ha estat investit amb els vuit vots del seu partit i l'abstenció del PSC (3 vots) i de l'única regidora elegida de Front Nacional Català (FNC), assolint així la majoria simple necessària. La resta de grups, ERC i Alternativa per Ripoll-CUP, han votat als seus regidors.Durant el seu discurs, Munell s'ha compromès a mantenir el tarannà de diàleg i de buscar els màxims consensos amb la resta de forces per treballar plegats per a la ciutat.El moment més tens de la sessió ha estat durant la intervenció de la regidora d'FNC, Sílvia Orriols, quan ha negat ser una força "xenòfoba i racista" mentre entre els assistents han aixecat pancartes on es llegia "Totes som ripolleses".

