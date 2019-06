VÍDEO Concentracions a la plaça de Sant Jaume abans de la investidura de Colau

VÍDEO Concentracions a la plaça de Sant Jaume abans de la investidura d'@AdaColau. Es preveuen tres manifestacions, en suport a l'alcaldessa, en rebuig als vots de @manuelvalls i una convocada per @assemblea i @omniumhttps://t.co/2TBUlqXoSB #municipalscat pic.twitter.com/Im0wAG4LQE — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

La regidora Laura Pérez entra a l'Ajuntament de Barcelona amb la cridòria de fons dels mobilitzats a la plaça de Sant Jaume; informa @_Sara_Gonzalez_ des de la capital catalana https://t.co/2TBUlqXoSB pic.twitter.com/otps0VXvIb — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 de juny de 2019

Diverses concentracions a les portes de l'Ajuntament de Barcelona abans de la investidura de l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. Òmnium Cultural i l'ANC havien demanat una convocatòria per manifestar-se davant la previsió que la candidata de Barcelona en Comú torni a ser alcaldessa i no pas Ernest Maragall, candidat d'ERC i independentista.Els simpatitzants de Barcelona en Comú també havien convocat una manifestació a les portes del consistori per donar suport a Colau i a la investidura del nou govern. També està prevista una tercera manifestació per rebutjar el suport de Manuel Valls a la candidatura de l'actual -i segurament- nova alcaldessa de la capital catalana.Els regidors i les personalitats polítiques van desfilant per la plaça de Sant Jaume entre la cridòria i els retrets, en una investidura que es preveu anòmala, amb la presència de Joaquim Forn, exconseller empresonat, al Saló de Plens.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor