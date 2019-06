Montse Venturós recupera la vara d'alcaldessa de Berga després de la inhabilitació

Aplaudiments després de la promesa del càrrec de Montse Venturós. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Montse Venturós amb la vara d'alcaldessa. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Abraçada entre Roser Valverde i Montse Venturós. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Tots els 17 regidors del nou ple de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Roser Rifà amb la seva filla acabada de néixer. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Ple de constitució de l'Ajuntament de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Abraçades al final del ple de constitució. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



Berga 2019 Totes les dades Cens total: 12.270 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 8.256 67,29% Abstencions: 4.014 32,71% Vots nuls: 42 0,51% Vots en blanc: 97 1,18% Partit Vots % Regidors

Montse Venturós ha recuperat la vara d'alcaldessa de Berga després de la inhabilitació. Venturós torna a ocupar oficialment el càrrec després que un jutge la inhabilités a l'octubre pel cas de l'estelada. La dirigent cupaire va estrenar-se com a màxima dirigent de la ciutat el juny del 2015. Els resultats del 26-M han reforçat ara el govern de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a la ciutat. En aquestes últimes eleccions, la CUP va aconseguir passar de 6 a 8 regidors amb 3.347 vots, vorejant la majoria absoluta. Cap de les candidatures proposades ha obtingut majoria absoluta de vots emesos al ple i s'ha procedit al seu nomenament com a candidata de la llista més votada.De fet, Montse Venturós, proposada per la CUP, ha estat nomenada amb els vots de 8 dels 17 representants del consistori. Junts per Berga ha proposat el seu cap de llista, Jordi Sabata, que ha rebut 6 vots i Esquerra Berga ha proposat al seu cap de llista Ramon Camps, que ha rebut dos vots. El PSC no ha presentat candidat. En aquest sentit, el socialista Abel García ha dit que "el poble va parlar clar el 26 de maig". La votació era amb urna i secreta. Però els vots a cada candidat es corresponen amb el nombre de regidors que va treure el seu partit als comicis. Hi ha hagut setze vots amb un candidat i una abstenció, més que probablement la d'Abel García.En el seu primer discurs com alcaldessa revalidada, Montse Venturós ha recordat que la CUP va comprometre's fa quatre anys amb "un programa molt clar" i "uns principis d'honradesa i d'humilitat". "Hi ha hagut mancances aquests quatre anys, hem fet coses malament sense cap mena de dubte, però també n'hem fet de bé i, per tant, també hem de fer una valoració en positiu. Estem molt agraïts amb les persones que van confiar de nou amb la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per tirar endavant aquesta ciutat, encara estem més agraïts a l'Oriol Camps, al Titot i a la Mònica Garcia, perquè han estat al peu del canó aquests quatre anys, treballant fermament perquè aquesta ciutat tirés endavant, amb feina despatx i feina de gestió", ha expressat Venturós.Montse Venturós també ha fet referència, en el discurs, dels reptes que hauran d'afrontar en els propers quatre anys. "Avui iniciem aquest nou mandat, estic convençuda que podrem fer una gran feina per aquesta ciutat, que podrem tirar endavant totes aquelles polítiques que aquesta ciutat necessita per poder dignificar la vida de les persones, aquesta és la nostra tasca i això és el que volem continuar desenvolupant", ha dit. Per acabar, Venturós ha dirigit un emotiu agraïment al seu pare, que "ha estat al meu costat tot aquest temps"."Continuarem treballant amb la ferma voluntat de tirar endavant uns Països Catalans lliures i socialistes, per deixar d'estar subjugats a l'estat espanyol i francès i, evidentment, continuarem treballant per la classe treballadora d'aquest país", ha expressat la recent recuperada alcaldessa.El ple s'ha constituït amb els 8 regidors de la CUP (Montse Venturós, Aleix Serra, Ivan Sànchez, Roser Rifà, Eloi Escútia, Roser Valverde, Isaac Santiago i Marià Miró), els 6 regidors de Junts per Berga (Jordi Sabata, Marc Marginet, Dolors Rial, Vicenç Vegas, Ferran Aymerich i Ariadna Herrada), dos d'Esquerra (Ramon Camps i Dolors Tous) i un del PSC (Abel García). Tots els regidors han promès o jurat el càrrec. Els de la CUP, Junts per Berga i ERC ho han fet "per imperatiu legal" amb diferents fórmules en referència a Berga, la justícia social o la independència.L'alcaldessa Montse Venturós ha promès el seu càrrec "per imperatiu legal" però també ha promès treballar per valors "revolucionaris" com la "fraternitat". En la promesa anterior com a regidora, s'ha compromès a "obeir el mandat popular".La resta de forces polítiques, en els diferents discursos dels seus líders, s'han mostrat partidaris de la unitat. El candidat de Junts per Berga, Jordi Sabata, ha tancat el seu parlament recordant l'existència de polítics a l'exili i a l'estranger, s'ha mostrat "convençut" de què la democràcia "guanyarà". El cap de llista d'Esquerra, Ramon Camps, ha assegurat que "faran una oposició constructiva" amb el desig que "hi hagi un ajuntament de 17 regidors". Per la seva banda, l'únic regidor del PSC, Abel García s'ha mostrat favorable a "sumar esforços en el que ens uneix" i ha fet una crida a evitar "línies vermelles".Una de les imatges del matí ha estat la de la regidora de la CUP, Roser Rifà, que acaba de ser mare fa pocs dies, i s'ha acompanyat durant tot el ple, de la seva petita filla.Un cop acabat el ple, els diferents grups s’han fet les fotos oficials d’aquesta legislatura que avui comença. La sala de plens ha tingut aquest migdia una gran afluència de persones que l'han omplert de gom a gom.

