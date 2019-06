Anna Erra aposta pel «màxim consens» en la seva investidura com a alcaldessa de Vic

Anna Erra (JxCat) ha estat investida aquest migdia com a alcaldessa de Vic amb onze vots del seu partit. La resta de forces (ERC, Capgirem Vic i PSC) han votat els seus candidats: Maria Balasch (5), Joan Coma (4) i Carme Tena (1). L'alcaldessa reelegida va aconsegui r majoria absoluta amb 11 dels 21 regidors a les passades eleccions Erra ha destacat que "la nostra gran prioritat és i serà treballar per la ciutat". Per això, "la majoria [absoluta] no vol dir governar sols", ha afegit, remarcant que exerciran la governança "escoltant i dialogant" per buscar "el màxim consens". Com durant la campanya, l'alcaldessa ha explicat que els cinc grans eixos estratègics del seu projecte per Vic: un motor econòmic, que generi benestar, que sigui accessible, que s'hi pugui viure bé, i que està a punt per a la República Catalana.Precisament Erra, que vestia de groc, ha apuntat que hi ha "un marc polític difícil" i ha tingut un record per a la vigatana Marta Rovira, exiliada a Suïssa. En aquest senti, ha remarcat que 20 dels 21 regidors són independentistes i que "Vis estarà al costat de la democràcia i per rebutjar la repressió". L'alcaldessa ha apuntat que "hi deixaré la pell com fins ara" i ha transmès -emocionada- un agraïment als seus familiars per la comprensió.Per la seva banda, Maria Balasch, portaveu d'ERC, també ha dedicat paraules a Rovira. Balasch, que estarà a l'oposició, ha remarcat el compromís de treballar per un "Vic republicà i més humà". També s'ha adreçat a JxCat dient-los que estaven al consistori "per construir i proposar polítiques valentes". En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de cohesionar Vic i apostar pel mercat municipal. "El municipalisme és una peça clau per un país millor", ha afegit.

Anna Erra, amb la vara Foto: Josep M. Montaner

Vic 2019 Totes les dades Cens total: 27.205 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 18.005 66,13% Abstencions: 9.223 33,87% Vots nuls: 71 0,39% Vots en blanc: 207 1,15% Partit Vots % Regidors

Joan Coma, portaveu de Capgirem Vic, ha celebrat que el proper mandat hi hagi " un plenari lliure de feixisme " i ha remarcat que seran a l'Ajuntament per "deixar clar al nou govern que no faran el que voldran", tot i la majoria. En aquest sentit, Coma ha apuntat que intentaran "generar oposició constructiva" i que treballaran perquè totes les persones que no van poder votar "tinguin veu".Finalment, Carme Tena, del PSC, li ha demanat a l'alcaldessa que "governi per a tothom. Vic i tots els ciutadans han d'estar per sobre de tot". En aquest sentit, també ha proposat que consensuï "els grans temes de ciutat, en benefici de la ciutadania, malgrat la majoria absoluta". Tena ha afegit que hi ha "reptes de molta envergadura" com la seguretat, la remodelació del mercat municipal o l'habitatge públic".L'acte d'investidura s'ha celebrat a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic, que s'ha omplert de gom a gom. A causa de l'aforament limitat s'ha habilitat al vestíbul del consistori una pantalla per tal de seguir l'esdeveniment. Tots els portaveus han traslladat uns agraïments als seus votants. I excepte Tena, 20 dels 21 regidors han promès el seu càrrec per imperatiu legal.L'acte s'ha clos amb el cant d'Els Segadors i amb el ball de l'Àliga, a la plaça Felip. Hi han assistit, entre altres personalitats, el conseller Jordi Puignerò, l'exalcalde Pere Girbau i el rector de la UVic-UCC Josep-Eladi Baños.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor