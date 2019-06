Meritxell Roigé, investida alcaldessa amb els únics vots de Junts per Tortosa

Tortosa 2019 Totes les dades Cens total: 22.764 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.116 66,38% Abstencions: 7.655 33,62% Vots nuls: 107 0,71% Vots en blanc: 146 0,97% Partit Vots % Regidors

La nova corporació municipal de Tortosa. Foto: Cedida

La candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha estat investida alcaldessa de la capital del Baix Ebre amb els únics set vots dels regidors de la seva formació en el ple d'investidura celebrat aquest dissabte al migdia a l'Ajuntament. La tortosina inicia el mandat governant en solitari atès que finalment no s'ha reeditat el pacte amb ERC i tampoc ha prosperat el pacte alternatiu entre Movem Tortosa, ERC i el PSC. En la seva intervenció, la nova batllessa ha assegurat que tenen "forces, la capacitat i il·lusió per conduir endavant la ciutat" però, la vegada ha estès la mà a la resta de partits per fer formar un govern més "ampli".A la votació, cada formació ha votat el seu cap de llista i per tant ha prevalgut la força més votada a les eleccions municipals. El ple ha servit perquè els 21 regidors i regidores hagen promès o jurat el seu càrrec. D'aquests, la majoria inicien la seva etapa al consistori ja que hi ha 12 noves incorporacions. Amb la proclamació de Roigé novament com a alcaldessa, el govern municipal començarà el mandat en minoria, amb set regidors a l'equip de govern. De fet, aquest ha sigut un dels punts que Meritxell Roigé ha explicat en el seu discurs d'investidura, on ha recordat que fa quatre anys l'anterior equip de govern també va haver d'iniciar el mandat sense la majoria del ple. Per això ha assenyalat que estendrà la mà a la resta de forces polítiques del consistori per arribar "als màxims consensos" que serveixin per tirar endavant els projectes que Tortosa necessita per seguir millorant.

