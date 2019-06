El president de la Federació Espanyola de Futbol, investigat per corrupció

El president de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luís Rubiales, està investigat per corrupció, en concret en el marc de l'anomenada Operació Oikos. Segons ha revelat el mitjà esportiu Marca , que ha tingut accés al sumari del cas, el president de la federació estaria considerat com un "col·laborador necessari" en el marc de la investigació.Segons assenyala el mitjà, Rubiales estaria investigat per una "concessió injusta" al SD Huesca. El sumari, extret en imatges al Marca, escriu que : "S'observa la presumpta adjudicació injusta de la construcció d'un camp per a la SD Huesca concedida per la RFEF. Aquesta adjudicació, a priori emmarcada dins de la legalitat, sembla ser que estaria condicionada a l'elaboració d'un llibre per a la RFEF per part de José Antonio Marín "Petón", assenyala el text.El jutge demanava identificar Luis Rubiales, a més de a Petón, Agustín Lasaosa (expresident de l'Osca) i el president de la Federació Aragonesa de Futbol, Óscar Fle.

