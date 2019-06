Pep Berga pren el relleu de Corominas a l'alcaldia d'Olot amb majoria absoluta

El ple d'Olot tindrà més dones que homes. Foto: Martí Albesa

Olot 2019 Totes les dades Cens total: 23.748 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.569 65,56% Abstencions: 8.179 34,44% Vots nuls: 80 0,51% Vots en blanc: 125 0,81% Partit Vots % Regidors

Pep Berga ha estat escollit per majoria absoluta alcalde d'Olot, aquest migdia en el ple de d'investidura. El candidat de Junts per Catalunya ha obtingut els vots del seu partit, 11 dels 21 regidors del consistori.Anna Barnadas (ERC) ha tingut cinc vots i Josep Guix (PSC), tres, mentre que Lluís Riera (CUP) no ha tingut cap vot del plenari que també ha comptabilitzat 2 vots nuls.Josep M. Corominas ha entregat la vara d'alcalde a Pep Berga en un saló de sessions que s'ha omplert de gom a gom per a l'ocasió.El ple s'ha iniciat a les 12 del migdia. Montserrat Torras i Agustí Arbòs han format la Mesa d'edat i, junt amb la secretària Glòria Gou, han estat els encarregats de cridar, per ordre alfabètic, els regidors que han pres possessió del càrrec.Un total d'11 regidores i 10 regidors formen l'Ajuntament d'Olot dels propers quatre anys, la corporació amb més presència de dones fins al moment .

