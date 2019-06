VÍDEO La portaveu de JxCat a Santa Coloma de Farners carrega contra Torra en un ple de màxima tensió

Santa Coloma de Farners 2019 Totes les dades Cens total: 8.559 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 5.516 64,45% Abstencions: 3.043 35,55% Vots nuls: 62 1,12% Vots en blanc: 147 2,70% Partit Vots % Regidors

Quim Torra té un fort vincle familiar amb Santa Coloma de Farners, capital de la comarca de la Selva. La ciutat, de poc menys de 13.000 habitants, és de les úniques que encara no ha pogut constituir el ple municipal sorgit de les eleccions del 26-M. En les últimes hores, Junts per Catalunya (JxCat) -cinc regidors- ha arribat a un acord amb el PSC -dos edils- i Independents de la Selva -també dos representants- per obtenir l'alcaldia i desbancar ERC, que amb sis escons va convertir-se en la llista més votada. Segons diverses fonts de JxCat consultades per, Torra no avala el pacte i està "pressionant" perquè no es materialitzi. Preferiria que el seu partit pactés amb els republicans.La polèmica oberta està fent que el ple de constitució de l'Ajuntament hagi quedat suspès. De fet, Susagna Riera, cap de cartell de la formació postconvergent, ha assenyalat que Torra "no es va presentar" al municipi, i ha constatat que el president no els va fer costat en campanya "i tampoc durant les negociacions", tal com es pot comprovar a partir del minut 29 en el vídeo encapçala la notícia. La germana i la cosina de Torra han retirat la fotografia d'ell que presidia el ple."No es poden treure els quadres de l'Ajuntament", ha assegurat Riera, que ha dit "representar" Carles Puigdemont. "Represento el president Puigdemont", ha indicat la cap de cartell de JxCat a Santa Coloma de Farners, després de múltiples interrupcions. Segons ella, l'expresident de la Generalitat li va traslladar directament que "Torra no governa" al municipi i que les decisions les han de prendre els regidors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor