VÍDEO Així ha estat proclamat alcalde de Lleida Miquel Pueyo

Miquel Pueyo s'ha convertit aquest dissabte en el nou Paer en cap de Lleida. El líder d'ERC ha rebut el suport dels regidors del seu partit, de Junts per Catalunya i del Comú de Lleida; en total 15 vots que li han servit per convertir-se en el primer alcalde independentista de la història d'una ciutat que ha estat governada en les darreres quatre dècades pel PSC.El nou alcalde de Lleida, igual que la resta de regidors del seu partit, ha promès el càrrec "per imperatiu legal i amb el ferm compromís amb els valors i la construcció de la república catalana".Pueyo és la cara d'una nova etapa política que comença a la capital de Ponent i que tindrà, amb tota probabilitat, un executiu tripartit amb les formacions que en la primera sessió de la legislatura li han fet confiança.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor