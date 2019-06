El socialista Josep Mayoral, reelegit a Granollers per majoria absoluta

Josep Mayoral Antigas reelegit alcalde de Granollers. Constituïda la nova corporació municipal en un ple emotiu que podeu seguir en directe a: https://t.co/05f6wHGnes pic.twitter.com/4ziWt0419f — granollers (@granollers) 15 de juny de 2019

Granollers 2019 Totes les dades Cens total: 43.917 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 27.849 63,41% Abstencions: 16.068 36,59% Vots nuls: 78 0,28% Vots en blanc: 152 0,55% Partit Vots % Regidors

Josep Mayoral i Antigas ha estat reelegit aquest dissabte al migdia com a alcalde de Granollers. Mayoral, que ha rebut els suports dels 14 regidors del PSC -millora la majoria absoluta que ja va obtenir el 2015-, ha reconegut estar "tan nerviós com aquell llunyà febrer de l'any 2004, en què vaig tenir l'honor de rellevar Josep Pujades".Visiblement emocionat, ha agraït els vots que va rebre el 26 de maig, però també "cada petó, cada abraçada i cada crítica que em feia entendre més la meva ciutat". En aquest sentit, ha assegurat: "Mai podré tornar a Granollers tot el que m'ha donat".Mayoral també ha destacat que la darrer campanya electoral "és la que he fet més de gust, potser per les dificultats que tots hem viscut els darrers anys o potser pels grans projectes que tenim al cap".

