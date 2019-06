VÍDEO L'esbroncada de Màrquez a Lorenzo durant la classificatòria del GP de Catalunya

Marc Màrquez i Jorge Lorenzo han viscut un moment d'alta tensió sobre la moto al Circuït de Catalunya. En un dels moments de les rondes classificatòries per a guanyar les posicions per a la cursa de demà, Màrquez ha esbroncat Lorenzo per una maniobra que gairebé el tira a terra.



El pilot balear s'ha jugat el tipus en fer nosa al de Cervera en una corba, moment en que la càmera de MotoGP ha captat com l'escridassava. Lorenzo, després, ha demanat perdó a Màrquez en saber que la maniobra ha estat bastant perillosa i podria haver estar pitjor pels dos pilots de Repsol Honda.

