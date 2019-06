Valentí Junyent pren la vara d'alcalde temporal de Manresa

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

Una saló de sessions i una sala accessòria amb televisió en directe plenes de gent per seguir la investidura temporal de Valentí Junyent com a alcalde de Manresa, Aquest ha estat l'escenari a l'hora del vermut a la capital del Bages. A la plaça Major, el mercat de productes de proximitat també bullia de compradors, i el sol de primers d'estiu deixava a les terrasses dels bars pròxims un ambient de festa amb samarretes i ulleres de sol.Valentí Junyent ha aconseguit una pròrroga del seu mandat, però no podrà finalitzar una dècada d'alcaldia. El pacte d'ERC, que va guanyar les eleccions per 10 vots, i Junts per Manresa, que amb la fórmula convergent, havia presidit el saló de sessions els darrers vuit anys, han arribat a un pacte segons el qual Junyent lligarà el que li quedi per lligar, i el republicà Marc Aloy rematarà, amb un ampli període de tres anys, el mandat.El calendari ha volgut que ni el regidor més gran ni el regidor més jove, no formessin part d'aquest pacte. El socialista Quim García, un home bregat com a regidor de govern i d'oposició a Manresa, i el cupaire Jordi Trapé, novell, com els tres regidors de la formació, han estat president i secretari de la mesa d'edat.En una disposició a les cadires gairebé igual que durant tot el darrer mandat, només republicans i postconvergents han canviat el seu ordre. ERC a l'esquerra, vist des del públic, i Junts per Manresa, a la dreta. La resta, igual. Ciutadans, a l'extrema dreta de la sala i els socialistes en el seu lloc a l'esquerra però assumint com a pròpia la cadira que han deixat els podemites de Democràcia Municipal, seguint l'analogia, a l'extrema esquerra. Els tres regidors de Fem Manresa als mateixos tres lloc que havien deixat els exregidors de la CUP.Tots els grups, també, amb regidors nous. Excepte els de Ciutadans que són els mateixos que van acabar el mandat. Entre el públic, el seu regidor que va fugir de la responsabilitat fa quatre anys poc després de ser escollir, Antonio Espinosa.I els juraments, sense sorpreses. ERC i Junts per Manresa llegint el pateix text de suport a la República i prometent o jurant -segons el cas- per imperatiu legal el càrrec. Fem Manresa, prometent, també per imperatiu legal, però per buscar uns Països Catalans independents, socialistes i feministes. La resta, cap sorpresa. PSC i Ciutadans, prometent o jurant el càrrec.En l'elecció tothom ha votat el seu candidat excepte ERC, que ho ha fet per Junyent, i Junyent hya sortit investit alcalde. A partir de dilluns, ERC i Junts per Manresa negociaran les carteres sense la pressió d'una data d'investidura, però sí que amb la pressió de no demorar-ho massa de cara a l'opinió pública.L'estiu que ve, el republicà Marc Aloy, que serà regidor de la Presidència durant aquest període, haurà d'entrar com a alcalde. Queda tot un any.

