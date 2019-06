El tripartit de Colón es reparteix el pastís territorial espanyol

En el dia de la constitució dels nous consistoris , el PP i Ciutadans han sumat forces amb Vox allà on han pogut conformar majories, tant en ajuntaments com en comunitats autònomes. El bloc de dretes ha permès als tres partits repartir-se un bon bocí del pastís territorial. Els acords han deixat en evidència la facilitat amb què les formacions de la dreta tradicional espanyola s'aboca a tancar acords amb l'extrema dreta. Un fet diferencial respecte a la majoria de partits conservadors i liberals europeus. De tots els pactes tancats, Madrid -Ajuntament i Comunitat- n'és el símbol.El partit que viu amb més tensió aquesta política de pactes és Ciutadans, que formalment està adscrit a la família liberal europea. Albert Rivera tenia al davant una cruïlla de camins: optar per reforçar el perfil centrista i regenerador, tot tancant coalicions amb populars i amb socialistes, o competir per liderar la dreta espanyola. Ha estat aquesta la via elegida de manera radical.Els resultats de les eleccions espanyoles del 28-A van fer que Albert Rivera es fes fort en l'opció que havia triat. Tot i no assolir el sorpasso que buscava, l'ensorrament del PP va deixar els taronja a només nou escons de Casado (66 a 57). La jugada, amb tot, era arriscada. Les municipals, però, ja van deixar Rivera en una posició delicada, en consolidar-se l'hegemonia del PP en l'espai conservador. Malgrat això, el líder de Ciutadans ha descartat jugar la carta moderada i no ha tingut escrúpols de sumar amb Vox. Veiem les principals places on s'ha materialitzat el bloc de dretes. José Luis Martínez-Almeida (PP) s'ha fet amb la vara de l'alcaldia de Madrid gràcies a l'acord subscrit amb Ciutadans i Vox. Malgrat que el partit de Rivera ha intentat dissimular l'aliança amb Abascal, com ja va fer a Andalusia, l'evidència s'ha obert pas: el partit taronja ha sumat amb PP, però també amb Vox per fer fora Manuela Carmena i Més Madrid de l'alcaldia. La simbologia de la capital de l'Estat no deixa lloc al dubte: Rivera s'ha enrocat en una estratègia de dretes per intentar, encara, liderar aquest espai en competència dura amb Pablo Casado i el PP.La Comunitat de Madrid és l'altra gran institució on s'ha explicitat la suma de PP i Ciutadans amb els ultres. Dimarts passat, Juant Trinidad, de Ciutadans, va ser elegit president de l'Assemblea de Madrid amb els vots del seu partit, el PP i Vox (un total de 68 sufragis). D'aquesta manera, s'ha confirmat el control de la Comunitat per part del bloc de dretes. Ciutadans va designar fa uns dies a Trinidad per exercir la presidència del legislatiu madrileny i el suport de populars i de l'extrema dreta garantia l'elecció del diputat taronja. D'aquesta manera, es va donar un pas més cap a la conformació d'un bloc de dreta i extrema dreta a la Comunitat amb participació activa dels de Rivera. El camí cap a un govern de dretes a la Comunitat està aplanat.Alfonso Fernández Mañueco, el candidat del PP, serà president de la comunitat amb el suport de Ciutadans, que d'aquesta manera s'empassa el seu discurs renovador en un territori on el PP ha governat durant 32 anys. Francisco Igea, dirigent crític amb Rivera, ha estat qui ha conduït les negociacions amb els populars i formarà part del nou govern de coalició, malgrat que durant la campanya va mostrar més proximitat amb el PSOE. Els socialistes van guanyar les eleccions per primer cop en dècades (35 escons), derrotant el PP (amb 30), que tenia la regió com un dels seus feus. En aquest cas, els 12 escons de Ciutadans són suficients per apuntalar el PP i Vox no és necessari.PP, Ciutadans i Vox han sumat també a l'Aragó. Els ajuntaments de Saragossa i Terol cauen cap a la dreta. No així el d'Osca, on a pesar del pacte de les tres dretes, ha estat elegit el candidat socialista, Luis Felipe. El motiu: un regidor de Ciutadans ha trencat la disciplina de vot per no voler sumar forces amb l'extrema dreta. El PP ja ha anunciat una moció de censura. Mentrestant, tot indica que a la comunitat el socialista Javier Lambán -un dels barons més allunyats a Pedro Sánchez- mantindrà la presidència després que ha tancat un acord amb el Partit Aragonès Regionalista.El cas de Granada és un exemple més del caràcter sorprenent de molts pactes. El seu candidat, Luis Salvador, es fa amb l'alcaldia tot i haver quedat tercer a les municipals. El PSOE es va imposar amb 10 regidors, però de res li ha valgut. El PP en va treure 7, Ciutadans 4 i Vox i Podem 3 cadascun. Els tres partits de dreta han sumat i han fet alcalde qui havia quedat tercer per impedir que pactés amb els socialistes.

