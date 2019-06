Montse Venturós recupera la vara d'alcaldessa de Berga després de la inhabilitació

Berga 2019 Totes les dades Cens total: 12.270 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 8.256 67,29% Abstencions: 4.014 32,71% Vots nuls: 42 0,51% Vots en blanc: 97 1,18% Partit Vots % Regidors

Montse Venturós (CUP) ha recuperat la vara d'alcaldessa de Berga després de la inhabilitació. Venturós torna a ocupar oficialment el càrrec després que un jutge la inhabilités a l'octubre pel cas de l'estelada. La dirigent cupaire va estrenar-se com a màxima dirigent de la ciutat el juny del 2015. Els resultats del 26-M han reforçat ara el govern de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a la ciutat. En aquestes últimes eleccions, la CUP va aconseguir passar de 6 a 8 regidors amb 3.347 vots, vorejant la majoria absoluta. Cap de les candidatures proposades ha obtingut majoria absoluta de vots emesos al ple i s'ha procedit al seu nomenament com a candidata de la llista més votada. El PSC no ha presentat candidatMontse Venturós (CUP), proposada per la CUP; ha estat nomenada amb els vots de 8 dels 17 representants del consistori. Junts per Berga ha proposat el seu cap de llista, Jordi Sabata, que ha rebut 6 vots i Esquerra Berga ha proposat al seu cap de llista Ramon Camps, que ha rebut dos vots. El PSC no ha presentat candidat. La votació era amb urna i secreta. Però els vots a cada candidat es corresponen amb el nombre de regidors que va treure el seu partit als comicis. Hi ha hagut setze vots amb un candidat i una abstenció, més que probablement la del socialista Abel García.El ple s'ha constituït amb els 8 regidors de la CUP (Montse Venturós, Aleix Serra, Ivan Sànchez, Roser Rifà, Eloi Escútia, Roser Valverde, Isaac Santiago i Marià Miró), els 6 regidors de Junts per Berga (Jordi Sabata, Marc Marginet, Dolors Rial, Vicenç Vegas, Ferran Aymerich i Ariadna Herrada), dos d'Esquerra (Ramon Camps i Dolors Tous) i un del PSC (Abel García).