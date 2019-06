Joan Ribó és investit de nou alcalde de València

Alcalde de València @joanribo Un moment per a la història. Que s’escampe per pobles i ciutats la cooperació de les forces progressistes, valencianistes per fer un món millor i sostenible. Hi ha esperança. pic.twitter.com/OMc629Yf5F — Enric Morera (@enricmorera) 15 de juny de 2019

Joan Ribó ha estat investit aquest dissabte alcalde de València amb els vots de la seva formació, Compromís, i els del PSPV. Així, les dues formacions, amb 10 i set regidors, respectivament, han aconseguit la majoria absoluta necessària per mantenir-se a l'alcaldia de València. El PP té vuit regidors, Cs sis i Vox 2 a l'Ajuntament de València, on van quedar fora els representants de Podem.Amb els vots de Compromís i del PSPV-PSOE, el cap de llista de la primera d'aquestes formacions ha obtingut el suport de 17 dels 33 regidors que conformen l'ajuntament de la capital valenciana, fet que li atorga la majoria absoluta.Els representants de la resta de grups municipals, els vuit del PP, els sis de Cs i els dos de Vox han votat als seus respectius candidats, María José Catalá, Fernando Giner i José Gosálbez, respectivament.Després de ser triat alcalde ha promès el càrrec amb la fórmula habitual i s'ha compromès així, per la seva "consciència i honor", a complir les "obligacions" corresponents al seu càrrec d'alcalde. El final de la votació i la declaració de Ribó com a primer edil de nou han estat rebuts per aplaudiments, tant a l'hemicicle municipal com en el Saló de Cristall de l'Ajuntament, lloc en el qual han seguit la sessió alguns convidats.En aquesta ocasió, com va passar fa quatre anys, Joan Ribó ha prescindit de la vara municipal que l'acredita com a alcalde. Així, igual que va fer el 2015, quan li ha estat lliurada pel secretari general del consistori i del ple, Pedro García Rabasa, l'ha emplaçat a guardar-la.En la legislatura anterior li va demanar al secretari general que la guardés perquè entenia que representava una manera de governar amb el qual no s'identificava. Llavors va dir que no li feia falta "ni vara ni comandament" i ha apostat pel diàleg amb els veïns i aquest dissabte ha assenyalat a Rabasa que veient que l'ha "conservat i cuidat molt bé" durant "quatre anys" l'instava de nou a custodiar en el mandat que arrenca aquesta jornada. "Com ho has fet tan bé, te la torno perquè continuïs custodiant", ha afirmat.

