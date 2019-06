Carles Pellicer és investit alcalde de Reus amb els vots de Junts, ERC i Ara Reus

Reus 2019 Totes les dades Cens total: 71.714 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.532 60,70% Abstencions: 28.182 39,30% Vots nuls: 179 0,41% Vots en blanc: 295 0,68% Partit Vots % Regidors

Carles Pellicer ha estat investit alcalde de Reus per tercera legislatura consecutiva després d’haver obtingut el suport de la seva formació -Junts-, ERC i Ara Reus en el plenari celebrat aquest dissabte al migdia. Amb quinze vots ha obtingut la majoria absoluta en la primera votació.A la investidura també s’hi han presentat Andreu Martín (PSC), que ha tingut els cinc suports del seu partit, i Débora Garcia (Cs) que ha tingut els seus tres vots. La CUP ha apostat finalment per la republicana Noemí Llauradó, que no es presentava a l’elecció i que, per tant, els seus vots han estat considerat nuls.

