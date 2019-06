ERC i JxCat suspenen fins la nit el ple a Santa Coloma de Farners per tancar un acord

Des de l’endemà de les eleccions he dit el mateix: governs republicans i alcaldes independentistes. Tenim unes hores encara per canviar pactes que no responen a la necessària unitat estratègica dels qui defensem la República Catalana. Siguem-ne responsables. https://t.co/kchmT90nEE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 15 de juny de 2019

Santa Coloma de Farners 2019 Totes les dades Cens total: 8.559 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 5.516 64,45% Abstencions: 3.043 35,55% Vots nuls: 62 1,12% Vots en blanc: 147 2,70% Partit Vots % Regidors

El ple de constitució de l'ajuntament de Santa Coloma de Farners, la capital de la Selva, s'ha ajornat fins aquest dissabte a les deu de la nit. El motiu? ERC i Junts per Catalunya han decidit donar-se més temps per intentar tancar un acord de govern.ERC havia guanyat les eleccions amb 6 regidors; JxCat 5; 2 el PSC; 2 independents i 2 la CUP. JxCat havia pactat amb el PSC i independents aquest mateix divendres per barrar el pas dels republicans a l'alcaldia, fet que havia provocat un gran enrenou al municipi amb protestes davant de l'ajuntament. Negociacions d'última hora han fet suspendre el ple fins a la nit.Santa Coloma de Farners és el poble originari de la família de Quim Torra. El president ha demanat de nou avui al matí ajuntaments independentistes i JxCat havia mostrat malestar pels pactes d'ERC amb el PSC per arrebatar-los municipis on havia guanyat, com ara Sant Cugat del Vallès o Figueres.

