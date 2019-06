Ballart torna a ser l'alcalde de Terrassa en un ple marcat per la renuncia de Lluís Puig

Llaç groc a la butaca de Lluís Puig a la sala de plens de Terrassa. Foto: Anna Mira

Terrassa 2019 Totes les dades Cens total: 156.118 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 95.766 61,34% Abstencions: 60.357 38,66% Vots nuls: 244 0,25% Vots en blanc: 408 0,43% Partit Vots % Regidors

Jordi Ballart torna a ser investit alcalde de Terrassa dos anys i mig després que deixés el càrrec i estripés el carnet del PSC, en desacord amb el suport del seu partit al 155. La candidatura de Ballart, Tot per Terrassa, que el 26M va situar-se com la força més votada amb 10 regidors, governarà juntament amb els 5 regidors d'ERC-MES a través d'un pacte que els dona majoria absoluta per als pròxims quatre anys. Jordi Ballart (TxT) ha obtingut un total de 15 vots, mentre que Alfredo Vega (PSC) ha tingut 7 vots, Javier González (Cs) 3 i un vot en blanc.El ple ha estat marcat també per la renuncia de l'exiliat Lluís Puig a l'acta de regidor, que ocuparà Meritxell Lluís. El d'avui ha estat un dia històric per Terrassa que deixa de tenir per primera vegada a la història un govern socialista. La ciutat sempre ha estat governada pel PSC que en les passades eleccions va obtenir els pitjors resultats de la història.En una sala de plens plena de gom a gom, moltes persones no s'han volgut perdre el moment històric. L'Ajuntament ha instal·lat diverses pantalles en diferents sales del consistori perquè seguir un ple dinvestidura històric. Aplaudiments i crits de suport als regidors de Tot per Terrassa que s'estrenen al ple municipal.El líder republicà, Isaac Albert, ha expressat que "avui és un dia important". Tenim "una concepció de la democràcia integral i sense límits on les lleis no s'imposen sinó que estan al servei de les persones". "Les urnes han parlat clar i han apel·lat aun canvi necessari", ha detallat Albert. Ha qualificat l'oposició dels quatre últims anys de "responsable i facilitarodra i ara tenim la voluntat de deixar de viure de renta". "Hem decidit assumir el repte del canvi amb l'Acord per Terrassa". "La nostra prioritat és la ciutat, com sempre però Terrassa no és una illa enmig del mar".Per la seva banda, la portaveu del partit Tot per Terrassa, Núria Marín, ha assegurat que el seu projecte aposta per "una negociació política per donar una sortida democràtica" al debat nacional i ha recordat que el seu partit donarà llibertat de vot als seus membres en aquestes qüestions. "Hem fet una petita revolució de la ciutat i volem que sigui un diàleg permanent amb i pel carrer", ha afegit Marín.La sessió ha iniciat amb amb la constitució de la mesa d'edat, formada pels electes de major i menor edat (Alfredo Vega i Javier García, respectivament), ambdós del PSC i pel secretari de la Corporació. Un dels temes recurrents en els discursos dels diferents portaveus dels partits ha estat la nova oportunitat que s'obre amb el canvi de govern que protagonitzaran Tot per Terrassa i ERC-MES. El mateix Vega ha expresat que "cal donar valorar a una oportunitat de canvi i de renovació, obrir la porta a noves ideees i noves persones que poden fer aportacions a la política municipal i al progrés de la ciutat".Vega ha recordat que el PSC ha guanyat en deu de les onze eleccions municipals. "10 victòres democràtiques, netes i molt treballades", ha dit Vega qui ha avançat que treballarem amb entusisame per aconseguir la pròxima victòria l'any 2023".El fins ara alcalde de la ciutat també ha apel·lat al "respecte a la democràcia i a la voluntat popular així com a la cohexistencia entre tots els projectes prolítics". "No va de guanyar ni de perdre ni de posar fronteres entre nosaltres, sinó de fer ciutat i fer país per a tothom i construir una democràcia millors on tothom hi ha de poder dir la seva sense renunciar mai als principis i als ideals que donen sentit a la política democràtica".L'alclade sortint s'ha dirigit a Ballart a qui li ha etzibat que "ha canviat de partit però no representa el canvi". "Ha fet un part de la història d’aquesta ciutat i no és fàcil", ha afegit el socialista.Vega també ha posat en dubte l'acord de govenr. "Tot a punta que tindrem un govern independentsitam els demano que reflexionem per mantenir una ciutat neutral" i els ha demanat "superem la gesticulació i els simbolismes" i ha avançat que "no tindran una oposició que posi pals a les rodes però farem una oposició clara rigurosa, constructiva, de diàleg i mà estesa". "Terrassa no es pot permetre la desconnexió dels altres organismes, és el gran problema dels projectes perosnalistes", ha advertit Vega."El canvi no va contra ningú, és a favor de la ciutat i de la seva gent", ha explicat Albert i ha tornat a insistir que "el PSC durant molts anys va ser el motor de la ciutat però que els últims ha estat el tap que no ha deixat desenvolupar Terrassa". "Incapaços de dibuixar una sortida", ha afegit Albert. El republicà també ha volgut lloar la figura de Vega.Un llaç groc ha protagonitzat la butaca que hauria d'ocupar el número u de Junts per Terrassa, Lluís Puig, exiliat a Brussel·les. Només començar el ple, el líder de Cs, Javier González, ha mostrat el seu rebuig a la presència del llaç i Alfredo Vega ha demanat respecte. "La sala de plens simbolitza la llibertat i s'ha de respectar per damunt de tot els electes", ha dit Vega.Els membres d'ERC-MES han promès el càrrec reivindicat la llibertat dels presos polítics i tenint també un record per Lluís Puig i Josep Rull. Per la seva banda, el número dos de Junts per Terrassa, Miquel Sàmper, ha jurat el càrrec "per imperatiu legal i moral. Prometo treballar pel retorn i la llibertat dels presos i per l'alliberament del poble català".Un dels moments més destacats ha estat la renuncia del número u de Junts per Terrassa, Lluís Puig a l'acte de regidor. Ho ha fet saber Miquel Sàmper a través d'una carta del mateix Puig. "Avui és un dia molt emocionant per la meva vida però la realitat em fa tocar de peus a terra des d'un exili conscient i compromès", apunta la carta de Puig. El seu lloc l'ocuparà la fins ara regidora Meritxell Lluís, dona de l'empresonat, Josep Puig.Albert també ha recordat Puig i Rull. "Quan es prohibeix Junqueres ser eurodipitat s'estan vulnerant drets fonamental". El republicà ha expresat que "Terrassa no pot no fer veure que això no ens afecta, és un problema que ens interpel·la com a ciutadans, no pot ser aliena al món que ens envolta". Albert ha acabat el seu discrus amb les paraules de Junqueres al Tribunal Suprem.Tots els representants electes han volgut també tenir un record pels partits i les persones que han quedat fora del ple municipal de Terrassa. En concret per TeC, la CUP i el PP. En concret, Isaac Albert, ha volgut tenir un record per Carme Labòria, que ja va anunciar la seva renuncia a seguir al capdavant de la política terrassenca. Xavi Matilla (TeC), Marc Medina (CUP) i Àlex Rodrígquez (PP), els líders dels tres partits que han quedat fora, han ocupat la primera fila de les cadires del públic a la sala de plens.

