Mor el director de cinema italià Franco Zeffirelli als 96 anys

El director de cinema i d'arts escèniques Franco Zeffirelli ha mort aquest dissabte als 96 anys a Roma. Un dels últims grans cineastes italians, va produir també televisió, òpera i teatre a la península itàlica. La notícia de la seva mort ha estat notificada per Dario Nardella, alcalde de la ciutat de Florència, el seu municipi natal.Zeffirelli és conegut per rodar alguns dels clàssics de la cinematografia italiana, mundialment famosos, com Romeu i Julieta (1968) i La traviata (1982), ambdues nominades als Oscar. El director va començar el seu camí de cinema de la mà del llegendari Luchino Visconti, sent el seu ajudant de càmera a les pel·lícules de La terra (1947), Bellíssima (1951) i Senso (1952).També és autor de diverses obres que han generat controversia, com la minisèrie de Jesús de Nazaret i l'obra musical basada en San Francesc d'Assís. Zeffirelli va adaptar diverses obres de Shakespeare i Verdi al cinema, amb més de sis dècades de rodatge, amb algunes molt adaptades com Hamlet (1990), Otello (1986) o Pagliacci (1994), de Leoncavallo.

