Agnès Lladó (ERC) es converteix en alcaldessa de Figueres i promet una «transformació» social a la ciutat

La primera acció del nou govern de #Figueres ha estat tornar a posar la pancarta per la LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS que JxCat havia retirat. pic.twitter.com/roaQ4HRhPD — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) June 15, 2019

Tensió a Figueres en l'arribada de la futura alcaldessa @ALladoSaus i el seu equip. La @GU_Figueres ha de posar ordre i fer un cordó. pic.twitter.com/EYtQdaoURp — Anna Punsí (@punsix) 15 de juny de 2019

Figueres 2019 Totes les dades Cens total: 27.623 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.763 57,06% Abstencions: 11.861 42,94% Vots nuls: 61 0,39% Vots en blanc: 117 0,75% Partit Vots % Regidors

Agnès Lladó (ERC) és des d'aquest dissabte l'alcaldessa de Figueres amb el suport del PSC, Guanyem i Canviem Figueres. Lladó ha assumit el càrrec assegurant que, tot i les dificultats, les quatre forces han aconseguit sumar un pacte que prioritza un canvi a la ciutat i una "transformació social" durant els propers quatre anys. La nova alcaldessa s'ha compromès també a trepitjar el carrer i a oferir diàleg, no només a la ciutadania, sinó també a la resta de forces polítiques.La primera acció del govern, tal com ha informat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, ha estat penjar una pancarta a favor dels presos polítics.La investidura de Lladó ha desbancat el cap de la llista Junts per Figueres, Jordi Masquef, que va guanyar les eleccions del 26-M amb vuit regidors. Masquef ha tornat a qualificar l'acord de "pacte dels perdedors" i ha dit que era una "traïció" a la voluntat de la ciutadania.Més d'un centenar de persones s'han concentrat abans de l'inici de la sessió d'investidura per donar suport a Masquef i han rebut entre crits la resta d'integrants del pacte. Hi ha hagut alguns moments de tensió i alguns dels assistents han intentat trencar el cordó policial. Se n'ha fet ressò la periodista de la Ser Anna Punsí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor