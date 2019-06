​Marta Farrés ja és alcaldessa i recupera Sabadell per al PSC

Sabadell 2019 Totes les dades Cens total: 154.721 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 96.776 62,55% Abstencions: 57.945 37,45% Vots nuls: 292 0,30% Vots en blanc: 495 0,51% Partit Vots % Regidors

La socialista Marta Farrés ja és alcaldessa de Sabadell. El PSC s’ha assegurat la investidura després d'obtenir els 10 regidors que la força va obtenir a les urnes el passat 26 de maig, i d'haver aconseguit el suport de la regidora de Podem Marta Morell. El PSC recupera així una alcaldia que havia ostentat durant més de 15 anys, de 1999 a 2015, quan la va perdre en favor de l'equip de govern sortint.Farrés agafa el relleu de Maties Serracant -Crida per Sabadell, la candidatura que lidera la CUP- i Juli Fernàndez (ERC), els regidors que han governat aquest mandat de manera acordada, un cop el republicà no ha aconseguit els suports suficients com per configurar una alternativa de govern.

