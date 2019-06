Albiol perd l'alcaldia de Badalona a l'últim minut pel suport de Guanyem i ERC al PSC

Albiol, abans d'accedir a la sala de plens. Foto: Bernat Cedó

Xavier García Albiol no serà alcalde de Badalona. Tot i guanyar les eleccions municipals amb claredat, finalment el PP ha vist com la coalició de la Badalona Valenta, liderada per Dolors Sabater i integrada per Guanyem i ERC, ha donat suport a la investidura del socialista Álex Pastor. Després de tres setmanes de negociacions, Sabater ha assegurat que el suport a l'últim minut de la seva candidatura al PSC ha arribat després que els socialistes s'hagin compromès a mantenir obertes les negociacions. Sobre la taula, diu, estan oberts tots els escenaris, inclosa la proposta de la coalició per partir-se l'alcaldia durant el mandat.El PSC va accedir fa un any a l'alcaldia fa un any a través d'una moció de censura de Sabater, que va comptar amb el suport dels populars, i ara Pastor reté el càrrec després d'haver-se enrocat en les negociacions amb republicans i municipalistes. Junts per Catalunya i Badalona en Comú també han donat suport a Pastor, mentre que Albiol només ha rebut els vots dels onze regidors populars.El PSC va ser tercera força a les eleccions amb 6 regidors, un menys que la Badalona Valenta, i 5.000 vots menys que la coalició. Tot i això no han cedit ni un mil·límetre en la seva condició que qualsevol alternativa Albiol passava per fer alcalde Pastor. Finalment Guanyem i ERC han cedit i ara Badalona serà governada per un executiu en minoria, amb sis regidors, que estarà obliga't a entendre's amb l'oposició. Pastor ha avançat que dilluns convocarà una reunió amb els grups que li han donat suport, amb l'objectiu de treballar per garantir la "governabilitat" de la ciutat i no ha descartat cap opció d'entesa amb la Badalona Valenta, tampoc la partició de l'alcaldia.Una entesa que els socialistes hauran de treballar a consciència, tal com evidencia el discurs pronunciat per Sabater al ple. Després de retirar la seva candidatura, Sabater ha justificat la decisió de Guanyem i ERC per "responsabilitat". "Interpretem que les urnes ens han dit que un 61% dels veïns no volen un alcalde xenòfob, de dretes i d'un partit corrupte", ha dit.En canvi, Sabater ha carregat durament contra el PSC, acusant el partit i el seu candidat d'"irresponsables". "Hem assumit el lideratge com a primera força d’esquerres. Malauradament, tot i les diferents propostes, tot ha estat en va", ha afirmat.Un cop consumada la investidura, Sabater ha parlat de "xantatge lamentable" del PSC cap a la coalició que ella representa i ha assegurat que tot i tenir la cara d'alcalde, Pastor ha de "demostrat que té capacitat de governar". "Ens han de tenir en compte la resta de forces i les prioritats i necessitats que posem damunt la taula", ha demanat.Albiol també ha deixat clar que la seva confiança envers el PSC ha quedat trencada. "No ens vinguin a buscar perquè no ens trobaran", ha dit, a més de retreure als socialistes que hagin deixat la governabilitat de Badalona "en mans de la CUP".Tot i els cops que li han arribat de banda i banda, Pastor ha reivindicat la seva voluntat d'"entendre's amb tothom". Com a grans objectius, l'alcalde ha assenyalat garantir la seguretat a la ciutat i ampliar el parc públic d'habitatge. "Continua el nostre projecte de ciutat", ha dit, a l'hora que ha demanat col·laboració als regidors per "millorar la marca Badalona".Igual que el 2015, l'exalcalde no ha digerit bé perdre l'alcaldia tot i haver guanyat les eleccions. Albiol ha acusat Guanyem i ERC de moure's per "odi" i ha titllat la investidura de Pastor de "traïció a la voluntat dels veïns".El líder del PP lamentat els "insults" a la seva candidatura i ha qualificat d'"obsessió" la voluntat de les forces d'esquerres d'evitar el seu accés a l'alcaldia.Sabater, en canvi, ha instat totes les forces a fer una reflexió coincidint amb l'inici del mandat. La candidata de la Badalona Valenta ha demanat respostes al fet que una gran part d'una "ciutat treballadora" com Badalona confiï en les polítiques d'"extrema dreta". "Què està fallant perquè els veïns enganyats pensin que hi ha solucions màgiques?", ha preguntat.Els discursos dels representants públics s'han succeït mentre a la sala de plens es colaven els crits del centenar de persones concentrades a la plaça de la Vila, moltes d'elles convocades per la Plataforma d'Afectats per la Crisi. El "no passaran" entonat pels manifestants ha acabat fent-se realitat, amb el vot a contracor d'ERC i Guanyem i el confort dels socialistes, que han mantingut la mateixa postura des de l'endemà de les municipals. Badalona estrena un mandat que novament es preveu convuls i en què Pastor haurà de remar per guanyar-se la confiança dels dos grans blocs que integren el consistori, liderats per Sabater i per Albiol.

