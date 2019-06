VÍDEOS El republicà Pau Ricomà ja llueix la vara d'alcalde de Tarragona

Tarragona 2019 Totes les dades Cens total: 91.725 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 57.134 62,75% Abstencions: 33.918 37,25% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 270 0,47% Partit Vots % Regidors

"Sembla que avui serà un dia especial". D'aquesta manera encarava el dia més important de la seva carrera política el ja nou alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC). El republicà ha aconseguit trencat el domini que del PSC els darrers 12 anys a la ciutat, i l'ha enviat a l'oposició, tot i ser la llista més votada. El socialista Josep Fèlix Ballesteros no ha pogut revalidar l'alcaldia per un pacte d'investidura entre quatre forces, les anomenades del "canvi", com són ERC, Junts per Tarragona, la CUP i En Comú Podem.Aquest dissabte, Ricomà ha rebut en ple de constitució dels nous ajuntaments els 14 vots necessaris, la majoria, per poder ser investit alcalde de Tarragona. Les assemblees dels partits que han advocat pel canvi durant la campanya electoral han donat suport incondicional a la candidatura del republicà i s'ha materialitzat quan passaven pocs minuts de dos quarts d'una del migdia. La votació no ha estat secreta i s'ha demostrat que la CUP, En Comú Podem i ERC han mantingut la seva paraula i ha tirat endavan el canvi a la ciutat.José Luis Martín (PP), Rubén Viñuales (Cs) i Josep Fèlix Ballesteros també han presentat candidatura per a ser alcalde però els alcaldables només han rebut el suport dels seus respectius grups municipals.Els republicans i comuns governaran la ciutat amb 9 regidors, mentre esperen que les negociacions amb la CUP arribin a bon port i que també se sumi a l'executiu amb les seves dues regidores.Com a "cap de l'oposició" hi ha el PSC, liderat per Josep Fèlix Ballesteros. També hi ha el grup municipal de Ciutadans (Cs) amb quatre regidors, amb Rubén Viñuales al capdavant, i el Partit Popular (PP) de José Luis Martín, que en té dos. Dos dels partits del canvi també es mantenen a l'oposició, com són Junts per Tarragona amb tres regidors i amb Dídac Nadal com a portaveu i la CUP, que està en converses amb comuns i republicans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor