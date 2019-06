Guanyem i ERC donen l'alcaldia de Badalona al PSC per barrar el pas a Albiol

[municipals2019]MUN08015[/

El PSC reté l'alcaldia de Badalona. Després que Álex Pastor accedís al càrrec fa un any a través d'una moció de censura contra Dolors Sabater, aquest dissabte els vots de la coalició Badalona Valenta, encapçalada per l'exalcaldessa i integrada per Guanyem i ERC, han votat la investidura del candidat socialista per barrar el pas a Xavier García Albiol, qe va guanyar les eleccions municipals amb el PP.La investidura arriba després de tres setmanes de negociacions en què els socialistes s'han enrocat mantenint com a exigència la investidura del seu candidat com a única alternativa a Albiol. Finalment Guanyem i ERC han cedit, tot i que la Badalona Valenta va ser segona força a les eleccions amb set regidors, un més que els socialistes, i obtenint gairebé 5.000 vots més que els socialistes.Els dos representants de Badalona en Comú i el regidor de JxCat també han votat Pastor i, per tant, el PP s'ha quedat sol donant suport a Albiol.El popular ja va quedar apartat de l'alcaldia el 2015 arran d'un pacte entre Guanyem, ERC i ICV-EUiA i el juny del 2017 va donar suport a la moció de censura impulsada pel PSC. Albiol ha assegurat durant el període de negociacions que l'acord per la moció de censura anava acompanyat del compromís de respectar la llista més votada a les municipals, cosa que el PSC sempre ha negat.La sessió de constitució del consistori s'ha desenvolupat mentre es colaven a la sala de plens els crits i càntics del centenar de persones concentrades a la plaça de la Vila, moltes d'elles convocades per la Plataforma d'Afectats per la Crisi. Els manifestants han rebut amb una escridassada Pastor i Albiol, mentre que Sabater ha arribat a l'Ajuntament entre aplaudiments.La líder de la Badalona Valenta, doncs, ha retirat la seva candidatura a l'alcaldia, tot i que aquest divendres la coalició va assegurar que no faren marxa enrere i donaven un ultimàtum al PSC. Els socialistes, però, no han respost i Sabater ha justificat la decisió de Guanyem i ERC per "responsabilitat". "Interpretem que les urnes ens han dit que un 61% dels veïns no volen un alcalde xenòfob, de dretes i d'un partit corrupte", ha dit.En canvi, Sabater ha carregat durament contra el PSC, acusant el partit i el seu candidat d'"irresponsables". "Hem assumit el lideratge com a primera força d’esquerres. Malauradament, tot i les diferents propostes, tot ha estat en va", ha afirmat.Sabater s'ha pronunciat així després que Pastor prometés treballar amb "amplis consensos" i abans que Albiol lamentés quedar-se sense l'alcaldia malgrat la victòria "espectacular" el 26-M. L'exalcalde ha demanat més "seriositat i honestedat" al PSC després que els populars donessin suport a la seva moció de censura i ha traçat un paral·lelisme amb la investidura del 2015. "Es repeteix la foto del 2015. Aleshores PSC va regalar a la CUP i avui la CUP al PSC".

