FOTO Tornen les pancartes pels presos polítics als ajuntaments

"Llibertat presos polítics". A mesura que els ajuntaments s'han anat constituint aquest dissabte, alguns consistoris han tornat a penjar la pancarta de suport als líders independentistes empresonats. Des de l'inici de la campanya, quan la Junta Electoral (JEC) va prohibir-ne l'exhibició, que havien quedat retirades dels edificis públics. Però amb la constitució dels nous plenaris, els consistoris independentistes han tornat a col·locar-la. És el cas de Palamós, al Baix Empordà, on ERC ha revalidat l'alcaldia per majoria absoluta. Els 947 municipis catalans constitueixen aquest dissabte els seus ajuntaments . Bona part de l'atenció està posada a Barcelona, on Colau previsiblement revalidarà l'alcaldia tot i no ser la llista més votada, i a Tarragona Lleida , pels canvis de govern després de llargs mandats socialistes. No hi haurà canvi a Girona, on Marta Madrenas (JxCat) ja ha estat reelegida alcaldessa

