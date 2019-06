Madrenas, reelegida alcaldessa a Girona

Girona 2019 Totes les dades Cens total: 66.893 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.548 65,10% Abstencions: 23.346 34,90% Vots nuls: 157 0,36% Vots en blanc: 243 0,56% Partit Vots % Regidors

Marta Madrenas segueix com a alcaldessa de Girona. Madrenas ha estat reelegida per majoria simple, amb només els nou vots del seu partit (JxCat), en un consistori amb 27 regidors. S'ha quedat molt lluny, doncs, de la majoria absoluta.La resta de partits han votat els seus candidats: Lluc Salellas (CUP-Amunt) i Sílvia Paneque (PSC) han tingut sis vots; Joaquim Ayats (ERC), quatre, i Daniel Pamplona (Cs), dos.Madrenas conserva l'alcaldia després que no hi hagués acord per a un pacte d'esquerres entre ERC, Guanyem i el PSC, una opció que havia estat també sobre la taula, i que va desactuivar ERC en apostar per un tripartit independentista a la ciutat Madrenas va accedir a l'alcaldia de Girona al març de 2016 quan el llavors alcalde, Albert Ballesta, va deixar el càrrec al que havia accedit gairebé dos mesos abans, després que Carles Puigdemont deixés l'Ajuntament per presidir la Generalitat de Catalunya.

