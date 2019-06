Dionís Guiteras, de Moià, un dels alcaldes més matiners de la jornada

El republicà Dionís Guiteras ha renovat aquest dissabte al matí el càrrec d'alcalde de Moià, en un dels plens més matiners del país, si més no a les capitals de comarca. Guiteras seguirà amb la màxima responsabilitat a la capital del Moianès durant 4 anys, més fins a sumar 12 anys a l'alcaldia. Però en aquesta ocasió ho farà sense majoria absoluta, com en els primers 4 anys, tot i que llavors, a diferència d'ara, va formar un ampli govern amb les altres forces.El ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament ha estat un acte ràpid. Només s'ha presentat la candidatura de Guiteras, que ha sortit escollit alcalde en segona volta després que en la primera no s'arribés a la majoria absoluta, tot i que els regidors dels altres grups no han emès cap vot en contra.[municipals2019]MUN08138[municipals2019]Dionís Guiteras comença un mandat de 4 anys sense tenir majoria absoluta al govern, amb 6 de les 13 regidories, de manera que necessitarà anar pactant els acords amb la resta de grups durant el seu govern.Amb tot, la resta de partits ha manifestat la voluntat de treballar de manera conjunta "per garantir una pluralitat i enriquiment de les propostes programàtiques" a través de comissions reglades. De cara a la constitució de l'ajuntament d'aquest dissabte, els republicans no perden l'esperança i demanen el suport de la resta de grups. Si no el tenen, però, "la proposta de treball en equip es mantindrà".

