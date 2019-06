Mor una dona de 88 anys en l'incendi d'un pis a Terrassa

#bomberscat hem treballat aquesta matinada en un incendi d'habitatge a #Terrassa on una persona ha perdut la vidahttps://t.co/FtPYWckRSg pic.twitter.com/ZYnTFAFiaN — Bombers (@bomberscat) June 15, 2019

Una dona de 88 anys ha mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Terrassa, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha rebut l'alerta de foc a un àtic del Carrer Transversal a tres quarts de sis de la matinada, i set dotacions del cos s'hi han desplaçat, així com dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.Les altres dues persones ocupants de l'habitatge, de 17 i 65 anys, han pogut ser evacuades i han resultat intoxicades per inhalació de fum. D'altra banda, els Bombers també han evacuat les 27 persones que hi havia a al resta de l'edifici com a mesura preventiva.El foc ha afectat totalment una habitació i un passadís de l'habitatge, així com parcialment el menjador, la cuina i una segona habitació, i ha estat sufocat totalment abans de dos quarts de set del matí. De moment, se'n desconeixen les causes.

