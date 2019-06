ERC, JxCat i la CUP arriben a un acord «in extremis» per desbancar el PSC a Vilanova i la Geltrú

Signatura del manifest d'investidura per part de les forces independentistes. @JxCatVNG @CapgiremVNGCUP i @ERCVng es comprometen a investir @olga_vng com a alcaldessa de #VilanovailaGeltru i a seguit treballant per a un govern de majoria. pic.twitter.com/t9d4akml4O — ERC Vng (@ERCVng) June 15, 2019

📝 Amb la signatura d'aquest document formalitzem un govern independentista, amb la voluntat de que sigui amb majoria absoluta.



🗣️ Vilanova i la Geltrú tindrà una alcaldia independentista! pic.twitter.com/LKbIAA0FiZ — JuntsXCat VNG (@JxCatVNG) June 15, 2019

Hem signat el document per tal de fer alcaldessa la candidata d'@ercvng Olga Arnau. A partir de dilluns seguirem les negociacions amb el marc regulador i els acords programàtics establerts per tal de fer un nou govern per la ciutat. pic.twitter.com/rOk95WSIQv — C∀PGIREM VNG - CUP (@CapgiremVNGCUP) June 15, 2019

Vilanova i la Geltrú 2019 Totes les dades Cens total: 49.765 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 31.319 62,93% Abstencions: 18.446 37,07% Vots nuls: 91 0,29% Vots en blanc: 167 0,53% Partit Vots % Regidors

Esquerra ha aconseguit el compromís de Capgirem-CUP i JxCat per investir la seva candidata, Olga Arnau, com a nova alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. El suport de les dues formacions garanteix els 13 vots mínims per desbancar el PSC, guanyador de les eleccions, i fixa el compromís per negociar ara un pacte de govern o estabilitat. Els cupaires ja havien aprovat que votarien Arnau, però fins aquest dissabte al matí no s’ha posicionat JxCat.Inicialment també havia participat de les converses Som VNG, si bé els morats van desmarcar-se’n per la presència dels postconvergents a qualsevol acord de futur. La investidura de la candidata d’ERC trenca la històrica alternança de l’alcaldia que PSC i CiU havien fet des de 1994.

