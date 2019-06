El tripartit liderat per ERC acaba amb tres dècades de JxCat a Sant Cugat

🔹Pròximes convocatòries



👉 Demà 15/6 a les 12:00 a l'Ajuntament. Porteu senyeres, estalades, i domassos dels presos. En aquest ple es decidirà l'alcaldia. Exigirem dignitat i coherència, pels empresonats i per Catalunya. — ANC Sant CVgat 🎗 (@ANCsant_cugat) 14 de juny de 2019

Sant Cugat del Vallès 2019 Totes les dades Cens total: 62.594 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 44.189 70,58% Abstencions: 18.421 29,42% Vots nuls: 80 0,18% Vots en blanc: 286 0,65% Partit Vots % Regidors

Canvi històric a Sant Cugat del Vallès. La republicana Mireia Ingla ja és l'alcaldessa del municipi després d'un acord tripartit entre ERC, el PSC i la CUP per enviar JxCat a l'oposició després de 32 anys de governs convergents i postconvergents al consistori. Ingla, nascuda a la Seu d'Urgell fa 51 anys, ha rebut els vots dels sis regidors d'dels republicans, els quatre dels socialistes i els tres de la CUP. Amb la suma d'aquests 13 vots, ha sumat la majoria absoluta i ha desbancat l'alcaldessa sortint, Carmela Fortuny, que tot haver guanyat els comicis del 26-M, no n'ha tingut prou amb els 9 vots de Junts per Sant Cugat per revalidar el càrrec.El ple d'investidura ha estat marcat per la tensió entre el públic assistent que ha omplert de gom a gom la sala de plens del consistori. Els detractors de l'acord entre ERC i la CUP amb el PSC han acusat de "botiflers" alguns dels regidors socialistes, mentre que també han retret als regidors republicans el pacte amb els socialistes amb proclames contra l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Els defensors de l'acord han respost amb crits de "3%".El pacte entre els republicans, el PSC i la CUP ha tingut l'oposició de l'ANC de Sant Cugat que havia convocat un acte de protesta: "Porteu senyeres, estalades i domassos dels presos. En aquest ple es decidirà l'alcaldia. Exigirem dignitat i coherència, pels empresonats i per Catalunya", ha apuntat l'entitat a través del seu compte de Twitter.A les eleccions del 26-M, Junts per Sant Cugat -encapçalada per Carmela Fortuny- va ser la llista més votada. Va aconseguir 9 regidors i un 27,5% dels vots. La candidatura d'ERC -liderada per la nova alcaldessa Mireia Ingla- va quedar en segona posició aconseguint els seus millors resultats en uns comicis municipals. Va sumar 6 regidors (el doble que el 2015) i un 19,4% del suport dels electors.

